ANALIZA CNN-A
Od posljednjeg Xijeva posjeta SAD-u mnogo se toga promijenilo – uglavnom u korist Kine
Donald Trump i Xi Jinping sastaju se u Washingtonu u trenutku kada su se odnosi SAD-a i Kine, ali i međusobni odnos snaga, znatno promijenili u odnosu na njihov posljednji susret u SAD-u.
Kada se kineski predsjednik Xi Jinping ovog tjedna sastane s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu, dvojica čelnika za isti će stol sjesti u bitno drukčijim okolnostima nego prije gotovo deset godina.
Xi je posljednji put posjetio SAD 2017. godine, kada ga je Trump ugostio u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi. U to vrijeme Kina je u brojnim područjima bila osjetljivija na američki gospodarski i tehnološki pritisak. Od tada se, međutim, njezin položaj značajno promijenio, piše CNN u svojoj analizi.
Kina je u međuvremenu ojačala svoju industrijsku i tehnološku bazu, a njezine kompanije postale su konkurentnije u područjima poput umjetne inteligencije, robotike, energetike i proizvodnje čipova. Peking je istodobno proširio trgovinske veze s ostatkom svijeta, čime je smanjio svoju ovisnost o američkom tržištu.
Posebno važan podatak je kineski trgovinski višak. Kina je tijekom 2025. ostvarila rekordni višak od oko 1,2 bilijuna dolara, unatoč tome što je trgovina sa SAD-om bila pogođena novim carinama i drugim ograničenjima.
To pokazuje i jednu od ključnih promjena u odnosima dviju država. Američki pritisak više nije usmjeren na Kinu koja u jednakoj mjeri ovisi o pristupu američkom tržištu, već na gospodarstvo koje je tijekom godina pronašlo nova izvozna tržišta i razvilo vlastite proizvodne kapacitete.
Tehnologija i umjetna inteligencija
Jedna od glavnih tema razgovora bit će umjetna inteligencija. SAD i Kina natječu se za vodeću poziciju u razvoju tehnologije koja sve više postaje pitanje gospodarske i nacionalne sigurnosti.
Washington nastoji zadržati prednost u naprednim tehnologijama, dok Peking želi smanjiti ovisnost o američkim tehnologijama i ograničenjima koja bi mogla usporiti razvoj kineskih kompanija.
Dvije su zemlje posljednjih godina uvele niz ograničenja povezanih s naprednim tehnologijama, uključujući računalne čipove koji se koriste za razvoj umjetne inteligencije. Unatoč tome, obje strane pokazuju interes za održavanje komunikacije i izbjegavanje daljnjeg pogoršanja odnosa.
Uoči summita razgovaralo se i o mogućnosti uspostave mehanizma za komunikaciju o incidentima povezanima s umjetnom inteligencijom koji bi mogli predstavljati prijetnju nacionalnoj sigurnosti.
Trgovina ostaje ključna
Trump i Xi razgovarat će i o trgovini. Dvije su zemlje nakon višegodišnjih trgovinskih sukoba pokušale stabilizirati odnose, a postojeći dogovor o primirju u trgovinskom sporu trebao bi biti jedna od važnijih tema summita.
Kina želi produljenje tog dogovora, dok Washington nastoji osigurati bolje uvjete za američke izvoznike i riješiti pitanja koja se odnose na kinesku trgovinsku politiku. Među temama su i kineske kupnje američkih poljoprivrednih proizvoda.
Pritom Kina ima vlastite adute. Osim velikog proizvodnog kapaciteta, Peking kontrolira velik dio globalnog lanca opskrbe rijetkim zemnim elementima, koji su važni za proizvodnju brojnih visokotehnoloških proizvoda.
Kina je neposredno uoči summita također proširila kontrolu izvoza određenih kemikalija povezanih s proizvodnjom fentanila, što je jedno od pitanja na kojem Washington već dugo pritišće Peking.
Tajvan ostaje najosjetljivije pitanje
Uz trgovinu i tehnologiju, jedan od najtežih dijelova razgovora bit će Tajvan. Kina Tajvan smatra svojim teritorijem i protivi se američkoj vojnoj potpori tom otoku. Xi bi od Trumpa mogao tražiti da ograniči ili zaustavi prodaju američkog oružja Tajvanu, pozivajući se i na zajedničko američko-kinesko priopćenje iz 1982. godine.
Washington, s druge strane, održava bliske neslužbene odnose s Tajvanom i prema američkom zakonu podupire njegovu sposobnost samoobrane. Trump je ove godine već odobrio veliki paket oružja za Tajvan, dok je dodatni paket vrijedan oko 14 milijardi dolara odgođen.
Tajvan je stoga pitanje na kojem se gospodarski interesi SAD-a i Kine izravno susreću s njihovim sigurnosnim i geopolitičkim interesima.
Odnosi ulaze u novu fazu
Trumpov i Xijev susret neće se održati u uvjetima kakvi su postojali kada su se prvi put sastali 2017. godine. Kina je od tada ojačala svoje proizvodne i tehnološke kapacitete, proširila trgovinu s drugim dijelovima svijeta i stekla dodatne poluge u pregovorima sa SAD-om.
Istodobno, dvije zemlje i dalje imaju snažne međusobne gospodarske veze i interese zbog kojih nastoje izbjeći novi veliki trgovinski sukob, piše CNN.
Zato će se na summitu, uz konkretna pitanja poput carina, poljoprivredne trgovine, umjetne inteligencije i rijetkih zemnih elemenata, razgovarati i o tome kako održati stabilnost odnosa dviju najvećih svjetskih gospodarstava unatoč sve izraženijem strateškom natjecanju.
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