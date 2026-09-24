Od posljednjeg Xijeva posjeta SAD-u mnogo se toga promijenilo – uglavnom u korist Kine

Xi je posljednji put posjetio SAD 2017. godine, kada ga je Trump ugostio u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi. U to vrijeme Kina je u brojnim područjima bila osjetljivija na američki gospodarski i tehnološki pritisak. Od tada se, međutim, njezin položaj značajno promijenio, piše CNN u svojoj analizi.