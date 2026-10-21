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HELEN HAINES

Napad automobilom pred uredom: Australska zastupnica ostala bez obje noge

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Hina
|
21. lis. 2026. 11:18
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REUTERS
JAMES ROSS via REUTERS

Australskoj zastupnici Helen Haines amputirane su obje noge nakon što ju je napadač namjerno udario automobilom pred njezinim uredom, objavio je suprug zastupnice u srijedu.

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Napad se u ponedjeljak dogodio u Wangaratti, sjeveroistočno od Melbournea. Phil Haines je rekao da su liječnici supruzi pokušali spasiti noge, ali nisu uspjeli.

"Dobra vijest je da je Helen živa i da je stabilno. To je najvažnije za našu obitelj", izjavio je Haines na konferenciji za novinare.

Brendan Nugent, 43-godišnji stanovnik gradića Tarrawingeea koji se nalazi u izbornoj jedinici Haines, optužen je za opasnu vožnju uz izazivanje teške ozlijede, namjerno nanošenje teške ozlijede i napad na javnu osobu.

Svladali ga prolaznici

Dodatno je optužen za uzgoj i posjedovanje marihuane, pokazuju sudski dokumenti.

Njega su nakon napada svladali prolaznici prije dolaska policije.

Haines, neovisna zastupnica, poznata je po zalaganju za zaštitu okoliša i priuštivo stanovanje.

Policija još istražuje motiv tog rijetkog napada na izabrane dužnosnike u Australiji.

Na kratkom pojavljivanju pred sudom, njegovi odvjetnici su rekli da optuženi pati od rijetkog neurološkog poremećaja i da se liječio od potresa mozga. Dodali su da njihov klijent ima problema s mentalnim zdravljem i da mu je ovo prvi pritvor u životu.

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Teme
australija helen haines napad automobilom

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