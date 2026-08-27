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vozač uhićen

U napadu automobilom na pješake u Francuskoj jedna osoba ubijena, 10 ozlijeđenih

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Hina
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27. kol. 2026. 08:38
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Police officers secure the area near an unexploded World War II-era bomb. (AP Photo/Nicolas Garriga)
Ilustracija: AP/Nicolas Garriga

Muškarac se automobilom u srijedu navečer namjerno zabio u skupinu ljudi koji su stajali ispred željezničke stanice u Caenu na sjeveru Francuske, pri čemu je jedna osoba ubijena, a 10 je ozlijeđeno, priopćile su lokalne vlasti.

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"Broj žrtava je velik jer imamo jednu mrtvu osobu, sedam osoba u kritičnom stanju i tri osobe u teškom, ali ne i kritičnom stanju", rekao je novinarima prefekt departmana Calvados, David Claviere.

Vozač, koji je kasnije uhićen, rođen je u Rusiji, rekao je Claviere. Dodao je da je muškarac nepoznat obavještajnim službama.

Njegov motiv još nije poznat, a policija istražuje slučaj pregledavajući snimke nadzornih kamera.

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Teme
francuska napad automobilom policija zabio se u pješake

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