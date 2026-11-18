Od Outlooka do NSA-e
Niz tehnoloških kvarova uznemirio Amerikance: "Najveća slučajnost u povijesti" ili ozbiljna prijetnja?
Niz velikih tehnoloških kvarova u Sjedinjenim Američkim Državama izazvao je veliku zabrinutost građana i otvorio pitanja o sigurnosti ključne infrastrukture.
U samo nekoliko dana, podsjetimo, problemi su pogodili elektroničku poštu, zračni promet, bankarski sustav, pa čak i računalne sustave američke Nacionalne sigurnosne agencije (NSA). Iako zasad nema dokaza da je riječ o koordiniranim kibernetičkim napadima, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne slabosti sustava.
Nakon niza problema koji su pogodili različite dijelove svakodnevnog života, među Amerikancima raste strah da bi iza svega mogla stajati neka šira prijetnja. Ipak, za sada nema javno dostupnih dokaza da su incidenti posljedica napada stranih država ili kriminalnih skupina.
Niz problema započeo je prošlog četvrtka, kada je ažuriranje Microsoftova Outlooka izazvalo prekid rada usluge i milijunima korisnika onemogućilo pristup elektroničkoj pošti. Dan poslije američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) zaustavila je sve letove u zemlji nakon problema nastalih tijekom pokušaja nadogradnje komunikacijske mreže. Više od milijun putnika ostalo je zaglavljeno u zračnim lukama.
U ponedjeljak je zbog softverske pogreške probleme imao Chase Bank, dok su se u utorak s poteškoćama suočili i računalni sustavi NSA-e.
Nema dokaza o napadima, ali ranjivosti su očite
Stručnjaci upozoravaju da je važno ne donositi preuranjene zaključke. Ljudi su skloni tražiti obrasce i povezivati događaje kako bi objasnili neizvjesnost, pa je moguće da dio zabrinutosti proizlazi upravo iz dojma da se u kratkom razdoblju dogodilo previše kvarova.
Emily Harding iz Centra za strateške i međunarodne studije upozorila je za CNN da postoji sklonost uočavanju povezanosti ondje gdje je možda nema. Ipak, naglašava da je teško zanemariti činjenicu da se toliko incidenata dogodilo gotovo istodobno.
Zabrinutost su izrazili i američki političari iz obiju stranaka. Demokratski čelnik u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries rekao je da još nije jasno jesu li svi problemi povezani sa stanjem infrastrukture ili postoji i neka zlonamjerna aktivnost.
Republikanski senator Josh Hawley ocijenio je da bi, ako je sve slučajnost, bila riječ o jednoj od najvećih slučajnosti u povijesti.
No, neovisno o tome postoji li povezanost među incidentima, oni su razotkrili koliko su ključni sustavi ranjivi.
Umjetna inteligencija napreduje brže od zaštite sustava
Dodatni problem predstavlja ubrzani razvoj umjetne inteligencije i drugih tehnologija, koje mijenjaju način funkcioniranja društva, gospodarstva i državnih institucija. Njihove prednosti su velike, ali istodobno se povećavaju i rizici koje je sve teže predvidjeti i kontrolirati.
Američki senator Mark Warner upozorio je da dosadašnji dokazi upućuju na to da su neki kvarovi nastali tijekom legitimnih pokušaja osiguravanja sustava, a ne zbog zlonamjernih napada. To, međutim, ne umanjuje zabrinutost, već pokazuje koliko i sami pokušaji modernizacije mogu izazvati ozbiljne poremećaje.
Problem je i nedostatak planova za suočavanje s krizama. Državne institucije i privatne kompanije moraju biti spremne na istodobne izvanredne situacije, od urušavanja infrastrukture i kibernetičkih napada do drugih sigurnosnih prijetnji.
Trumpova administracija ne uspijeva umiriti javnost
Zabrinutost građana dodatno pojačava komunikacija američke administracije. Predsjednik Donald Trump u utorak je, odgovarajući na pitanja o prekidima rada zrakoplovnih, bankarskih i komunikacijskih sustava, umanjio ozbiljnost situacije.
"To je život. Kad ste veliki i moćni i imate mnogo novca, takve stvari se događaju", poručio je Trump.
Njegovi suradnici pokušali su umiriti javnost, ali su njihove poruke često bile nejasne. Potpredsjednik JD Vance rekao je da građani ne trebaju graditi skloništa niti gomilati zalihe hrane i vode jer administracija ne očekuje nadolazeću katastrofu. Istodobno, dodao je da se ljudi ipak trebaju pripremiti na sve mogućnosti.
Marco Rubio priznao je da su građani uplašeni i nesigurni. Dio republikanaca također je kritizirao nedostatak jasnih informacija, a senator Rick Scott poručio je da ni sam nema dojam da javnost dobiva cijelu priču.
Trump odgovornost za stanje infrastrukture dijelom prebacuje na prethodnu administraciju Joea Bidena, ističući da su pojedini sustavi zastarjeli desetljećima. Stručnjaci upozoravaju da međusobno prebacivanje odgovornosti ne rješava problem.
Predsjednik opet na kušnji
Niz incidenata predstavlja i politički izazov za Trumpa, koji se u kriznim situacijama i ranije suočavao s kritikama zbog načina komunikacije. Tijekom pandemije koronavirusa njegove izjave i reakcije na zdravstvenu krizu izazvale su brojne polemike.
Trump se često pokazao uspješnijim u političkim sukobima nego u upravljanju krizama koje zahtijevaju smirenu i dosljednu komunikaciju. Kritičari upozoravaju i na posljedice smanjenja državnog aparata tijekom njegova mandata, uključujući odlazak stručnjaka koji su mogli pridonijeti sprječavanju ili ublažavanju problema.
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