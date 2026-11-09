"postojali politički pritisci"
Grlić Radman o Thompsonu: U Stuttgartu je bilo moguće, u Zagrebu nije
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu protekao je bez incidenata, izjavio je u ponedjeljak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, dan nakon što su njemački mediji izvijestili da su na koncertu isticani ustaški simboli.
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Mediji su u nedjelju prenijeli da su se na Thompsonovom koncertu u subotu u Stuttgartu mogli vidjeti simboli s neofašističkom konotacijom i da je pjesma "Bojna Čavoglave" izvedena sa sa spornim ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
Novinska agencija dpa navodi da su neki posjetitelji na tribinama Porsche arene imali zastave i šalove s pozdravom ustaškog pokreta koji je surađivao s Hitlerovom Njemačkom i odgovoran je za smrt „stotine tisuća Srba, Židova, Roma i političkih protivnika“.
No, Grlić Radman tvrdi da hrvatski generalni konzulat raspolaže policijskim izvješćem prema kojem na koncertu nije bilo incidenata.
Dodao je da je konzulat bio aktivno uključen u pripreme koncerta i u kontaktu s gradskim i pokrajinskim vlastima radi zaštite hrvatskih građana.
"Ono što smo mi kao diplomacija tražili jest jednak tretman, jednako postupanje prema našem pjevaču, da se ne dopusti stigmatizacija", izjavio je Grlić Radman novinarima.
Pozivajući se na gradsku upravu, list Stuttgarter Zeitung objavio je da nije bilo pravne osnove za zabranu koncerta, iako su to tražili predstavnici nekoliko stranaka u gradskom vijeću.
Šef hrvatske diplomacije ocjenjuje da gradske vlasti i uprava Porsche-Arene nisu popustile političkim pritiscima. "Vidite da je u Stuttgartu doista bilo moguće, a u Zagrebu, nažalost, nije bilo moguće", rekao je ministar, aludirajući na to da je lijeva vlast u Zagrebu prošle godine zabranila Thompsonov koncert.
Jasna Vojnić uživa povjerenje Hrvata u Srbiji
Osvrnuvši se na izbore za Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) u Srbiji, Grlić Radman čestitao je Jasni Vojnić na uvjerljivoj pobjedi njezine liste Hrvatska nacionalna vizija, istaknuvši da izborni rezultat potvrđuje povjerenje hrvatske manjine u njezin rad.
"Mi smo joj dali snažnu potporu jer je ona osoba koja je pokazala najveću brigu, i politički i kao zastupnica u Hrvatskom saboru", rekao je ministar.
Prema njegovim riječima, najmanje 16 od ukupno 23 člana HNV-a, predstavničkog tijela Hrvata u Srbiji, bit će predstavnici liste koju je predvodila Vojnić.
Dodao je da Vojnić godinama djeluje na terenu, dobro poznaje probleme hrvatske manjine te je zaslužna za brojne projekte, među kojima je i otvaranje Hrvatskog doma.
Grlić Radman istaknuo je da su Hrvati u Srbiji članove Vijeća birali na neposrednim izborima, ocijenivši to demokratskim iskorakom.
Dosadašnja predsjednica HNV-a Jasna Vojnić u nedjelju navečer proglasila je pobjedu svoje liste nakon obrade 80 posto biračkih mjesta.
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