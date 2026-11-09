Šef hrvatske diplomacije ocjenjuje da gradske vlasti i uprava Porsche-Arene nisu popustile političkim pritiscima. "Vidite da je u Stuttgartu doista bilo moguće, a u Zagrebu, nažalost, nije bilo moguće", rekao je ministar, aludirajući na to da je lijeva vlast u Zagrebu prošle godine zabranila Thompsonov koncert.