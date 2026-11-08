Thompsonov tim odbacio optužbe njemačkih medija: "Čista izmišljotina"

"U ime Marka Perkovića Thompsona i cijelog njegova tima od srca zahvaljujemo svima koji su nazočili koncertu u Stuttgartu i svojim dolaskom pridonijeli još jednoj nezaboravnoj večeri ispunjenoj glazbom i zajedništvom. Istodobno, moramo se osvrnuti na pojedine medijske napise u kojima se spominje navodno isticanje ustaškog, fašističkog i raznog drugog znakovlja na koncertu. Takve tvrdnje odlučno odbacujemo", poručili su.