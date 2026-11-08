OGLASILI SE
Thompsonov tim odbacio optužbe njemačkih medija: "Čista izmišljotina"
Nakon što su njemački mediji izvijestili o isticanju spornih obilježja na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu, njegov tim odbacio je takve navode i optužio medije za iznošenje neistina.
Tim Marka Perkovića Thompsona oglasio se opširnim priopćenjem na službenoj Facebook stranici nakon njegova koncerta održanog u subotu, 7. studenoga, u rasprodanoj Porsche-Areni u Stuttgartu. Uz zahvalu publici na dolasku, osvrnuli su se na medijske napise o navodnom isticanju ustaških, fašističkih i drugih spornih obilježja tijekom nastupa.
"U ime Marka Perkovića Thompsona i cijelog njegova tima od srca zahvaljujemo svima koji su nazočili koncertu u Stuttgartu i svojim dolaskom pridonijeli još jednoj nezaboravnoj večeri ispunjenoj glazbom i zajedništvom. Istodobno, moramo se osvrnuti na pojedine medijske napise u kojima se spominje navodno isticanje ustaškog, fašističkog i raznog drugog znakovlja na koncertu. Takve tvrdnje odlučno odbacujemo", poručili su.
Dodali su kako je koncert, prema informacijama koje su dobili, održan bez incidenata i kršenja zakona, a to su im, tvrde, potvrdili organizatori i službe zadužene za održavanje javnog reda i mira.
Odbacili tvrdnje o dogovoru oko izvođenja pjesme
Thompsonov tim osvrnuo se i na medijske napise objavljene uoči koncerta, prema kojima je navodno postignut dogovor da pjevač u Stuttgartu neće izvoditi pjesmu "Bojna Čavoglave".
"Riječ je o istim onim medijima koji su uoči koncerta pisali o navodnom dogovoru prema kojem Thompson neće izvoditi pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Takve tvrdnje čista su izmišljotina. Nikakvi dogovori nisu postojali niti ih je itko tražio", naveli su.
Kritizirali su i način na koji pojedini mediji prikazuju obilježja povezana s Domovinskim ratom.
"Ako pojedini mediji i dalje žele znakovlje iz Domovinskog rata prikazivati kao ustaško, a vlastite pretpostavke i izmišljotine predstavljati kao činjenice, na takvo izvještavanje očito ne možemo utjecati. Njihovu vjerodostojnost i namjere ostavljamo javnosti da sama prosudi", stoji u priopćenju.
Na kraju su poručili da nastavljaju koncertnu turneju te najavili sljedeći nastup u petak u Frankfurtu.
Njemački mediji pisali o spornim obilježjima
Podsjetimo, njemački mediji izvještavali su o koncertu u Stuttgartu, posebno ističući obilježja koja su se mogla vidjeti među dijelom publike.
"Skandal u Stuttgartu: Na koncertu se vijorile zastave s fašističkim pozdravom", objavio je portal Welt.de, dok je Badische Zeitung pisao: "Zastave s fašističkim pozdravima na koncertu - ali nitko nije prosvjedao".
O nastupu je izvijestio i Südwestrundfunk (SWR), navodeći da su se među publikom mogli vidjeti simboli povezani s fašističkim ustaškim pokretom. Welt.de također je pisao o hrvatskim zastavama, ali i zastavama i šalovima s neofašističkim konotacijama.
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