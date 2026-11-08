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THOMPSON U STUTTGARTU

Šef zagrebačkog HDZ-a: Hoće li Tomašević i svoje njemačke kolege proglasiti ustašama?

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Hina
|
08. stu. 2026. 19:01
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ivan matijević i tomislav tomašević
Igor Soban, Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je u nedjelju, osvrćući se na koncert Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu, da je ono što je pjevaču dopušteno u Njemačkoj zabranjeno u Zagrebu, gdje vlast po njegovim riječima uvodi političku cenzuru.

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U priopćenju je naveo da je Thompson u rasprodanoj Porsche-Areni pred oko 6500 posjetitelja izveo i "Bojnu Čavoglave" te dodao da većinu u gradskom vijeću Stuttgarta drži ljevica, a da premijer pokrajine dolazi iz redova Zelenih.

"Upravo je ta njemačka, stuttgartska ljevica, koja je odobrila Thompsonov koncert u Stuttgartu, najbolje razotkrila prirodu današnje zagrebačke vlasti. Riječ je o autokratskoj i agresivnoj vlasti koja uvodi političku cenzuru i postavlja se iznad zakona i sudova", naveo je Matijević.

Upitao je hoće li sada Tomašević i "ekstremno" lijeva zagrebačka vlast i svoje stuttgartske kolege proglasiti ustašama, kao što su ustašama proglašavali pola milijuna domoljuba s legendarnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

Njemački mediji o simbolima s neofašističkom konotacijom

Njemački mediji izvještavaju u nedjelju da su se na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu isticali simboli s neofašističkom konotacijom i da je pjesma "Bojna Čavoglave" izvedena sa spornim ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

Dnevnik Stuttgarter Zeitung objavio je, pozivajući se na gradsku upravu u Stuttgartu, da nije bilo pravne osnove za zabranjivanje koncerta, što su tražili predstavnici nekoliko stranaka u gradskoj skupštini, ali da "određene pjesme neće biti dopuštene".

List također navodi kako su vlasti promatrale koncert i da je u dvorani bio prisutan službeni prevoditelj.

Thompsonov menadžment zatražio dozvolu za još jedan koncert

Novine pišu da je Thompsonov menadžment zatražio dozvolu za održavanje još jednog koncerta u Stuttgartu, u znatno većoj Hanns Martin Schleyer dvorani koja prima do 15.000 posjetitelja.

Odluka o izdavanju dozvole ovisit će o procjeni toga kako je protekao subotnji koncert u Porsche Areni.

Teme
hdz ivan matijević marko perković thompson thompson thompson u njemačkoj tomislav tomašević

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