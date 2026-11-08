ISTICANJE ZDS-A
"Zastave s ustaškim pozdravom": Thompsonov koncert u Stuttgartu pod povećalom njemačkih medija
Njemački mediji izvještavaju u nedjelju da su se na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu isticali simboli s neofašističkom konotacijom i da je pjesma "Bojna Čavoglave" izvedena sa spornim ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
Oglas
Novinska agencija dpa navodi da su neki posjetitelji na tribinama Porsche arene imali zastave i šalove s pozdravom ustaškog pokreta koji je surađivao s Hitlerovom Njemačkom i odgovoran je za smrt „stotine tisuća Srba, Židova, Roma i političkih protivnika“.
"Na koncertu ultranacionalističkog hrvatskog pjevača Thompsona u Stuttgartu posjetitelji su pored hrvatskih zastava isticali zastave i šalove s neofašističkim konotacijama.
Njemački mediji podsjećaju na zabranu ustaškog pozdrava
Tako se na mnogim zastavama i šalovima mogao vidjeti i sporni ustaški pozdrav 'Za dom spremni'“, piše agencija, a prenose mnogi njemački mediji.
Agencija podsjeća da je Ustavni sud u Hrvatskoj upotrebu tog pozdrava proglasio protuustavnom, ali da su sudovi odbili kazniti Thompsona. Spominje i to da je u Austriji upotreba ustaške simbolike zakonom kažnjiva.
Stuttgart razmatra mogućnost održavanja još jednog koncerta
Dnevnik Stuttgarter Zeitung piše da je gradska uprava u Stuttgartu izvijestila da nije bilo pravne osnove za zabranjivanje koncerta, što su tražili predstavnici nekoliko stranaka u gradskoj skupštini, ali da "određene pjesme neće biti dopuštene". List također navodi kako su vlasti promatrale koncert i da je u dvorani bio prisutan službeni prevoditelj.
Novine pišu da je Thompsonov menadžment zatražio dozvolu za održavanje još jednog koncerta u Stuttgartu, u znatno većoj Hanns Martin Schleyer dvorani koja prima do 15.000 posjetitelja, ali da će dozvola ovisiti o procjeni kako je protekao subotnji koncert u Porsche Areni.
Frankfurt odobrio koncert nakon obećanja organizatora
Istodobno, u Frankfurtu je vladajuća Kršćansko-demokratska unija povukla svoje početne rezerve prema održavanju Thompsonova koncerta u tom gradu 13. studenoga, nakon što je organizator obećao da neće biti izvođene pjesme spornog sadržaja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas