"Zastave s ustaškim pozdravom": Thompsonov koncert u Stuttgartu pod povećalom njemačkih medija

Dnevnik Stuttgarter Zeitung piše da je gradska uprava u Stuttgartu izvijestila da nije bilo pravne osnove za zabranjivanje koncerta, što su tražili predstavnici nekoliko stranaka u gradskoj skupštini, ali da "određene pjesme neće biti dopuštene". List također navodi kako su vlasti promatrale koncert i da je u dvorani bio prisutan službeni prevoditelj.