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ISTICANJE ZDS-A

"Zastave s ustaškim pozdravom": Thompsonov koncert u Stuttgartu pod povećalom njemačkih medija

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Hina
|
08. stu. 2026. 17:22
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thompson u njemačkoj
Christoph Schmidt/PIXSELL, SWR.de

Njemački mediji izvještavaju u nedjelju da su se na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu isticali simboli s neofašističkom konotacijom i da je pjesma "Bojna Čavoglave" izvedena sa spornim ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

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Novinska agencija dpa navodi da su neki posjetitelji na tribinama Porsche arene imali zastave i šalove s pozdravom ustaškog pokreta koji je surađivao s Hitlerovom Njemačkom i odgovoran je za smrt „stotine tisuća Srba, Židova, Roma i političkih protivnika“.

"Na koncertu ultranacionalističkog hrvatskog pjevača Thompsona u Stuttgartu posjetitelji su pored hrvatskih zastava isticali zastave i šalove s neofašističkim konotacijama.

Njemački mediji podsjećaju na zabranu ustaškog pozdrava

Tako se na mnogim zastavama i šalovima mogao vidjeti i sporni ustaški pozdrav 'Za dom spremni'“, piše agencija, a prenose mnogi njemački mediji.

Agencija podsjeća da je Ustavni sud u Hrvatskoj upotrebu tog pozdrava proglasio protuustavnom, ali da su sudovi odbili kazniti Thompsona. Spominje i to da je u Austriji upotreba ustaške simbolike zakonom kažnjiva.

Stuttgart razmatra mogućnost održavanja još jednog koncerta

Dnevnik Stuttgarter Zeitung piše da je gradska uprava u Stuttgartu izvijestila da nije bilo pravne osnove za zabranjivanje koncerta, što su tražili predstavnici nekoliko stranaka u gradskoj skupštini, ali da "određene pjesme neće biti dopuštene". List također navodi kako su vlasti promatrale koncert i da je u dvorani bio prisutan službeni prevoditelj.

Novine pišu da je Thompsonov menadžment zatražio dozvolu za održavanje još jednog koncerta u Stuttgartu, u znatno većoj Hanns Martin Schleyer dvorani koja prima do 15.000 posjetitelja, ali da će dozvola ovisiti o procjeni kako je protekao subotnji koncert u Porsche Areni.

Frankfurt odobrio koncert nakon obećanja organizatora

Istodobno, u Frankfurtu je vladajuća Kršćansko-demokratska unija povukla svoje početne rezerve prema održavanju Thompsonova koncerta u tom gradu 13. studenoga, nakon što je organizator obećao da neće biti izvođene pjesme spornog sadržaja.

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Teme
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