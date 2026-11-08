Orešković prozvala Plenkovića zbog Thompsona: "Uvoz toksičnog otpada, izvoz ideološkog smeća"

Orešković se osvrnula na koncert Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu, koji je okupio oko 6500 posjetitelja. Nastup je izazvao i protivljenje dijela javnosti, a udruga Aachener Netzwerk pokrenula je peticiju kojom je tražila njegovo otkazivanje. Unatoč tome, zanimanje za koncert bilo je veliko, a sve ulaznice rasprodane su u samo tri sata od početka prodaje.