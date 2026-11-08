"CRNO SE DOKOTRLJALO IZ BIH"
Orešković prozvala Plenkovića zbog Thompsona: "Uvoz toksičnog otpada, izvoz ideološkog smeća"
Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je Thompsonov nastup u njemačkom Stuttgartu, a u objavi na Facebooku kritizirala je i politiku premijera Andreja Plenkovića. Njegove je poteze ironično povezala s, kako ih je nazvala, uvozom toksičnog otpada i izvozom ideološkog smeća.
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Orešković se osvrnula na koncert Marka Perkovića Thompsona u Stuttgartu, koji je okupio oko 6500 posjetitelja. Nastup je izazvao i protivljenje dijela javnosti, a udruga Aachener Netzwerk pokrenula je peticiju kojom je tražila njegovo otkazivanje. Unatoč tome, zanimanje za koncert bilo je veliko, a sve ulaznice rasprodane su u samo tri sata od početka prodaje.
U svojoj objavi Orešković je Plenkovićeve političke uspjehe opisala ironičnom opaskom o dva projekta: "uvoz ilegalnog toksičnog otpada i izvoz ideološkog smeća".
Osvrnula se i na komentare na društvenim mrežama
Zastupnica se potom osvrnula na reakcije koje dobiva ispod svojih objava. Komentare je opisala kao "mrijestilište manekena fašizma", a njihove autore nazvala "fašistima našeg vremena".
Istaknula je da dio njih svoje stavove ne iznosi otvoreno, dok drugi nemaju problem s javnim iskazivanjem svojih uvjerenja. Za one koji ih skrivaju napisala je da "i za takav oblik deklariranja treba imati kuraža".
Orešković je pritom poručila da neće odustati od suprotstavljanja takvim pojavama. "Ustaštvo nije Hrvatstvo, ustaštvo nije domoljublje", poručila je, dodajući da će nastaviti javno reagirati sve dok se, kako je navela, "vaš fašist s mikrofonom na bini pojavljuje".
Svoj je stav povezala s obranom vrijednosti za koje se, kako kaže, Hrvatska borila. U objavi je ustvrdila da oni koji promiču takve ideje zapravo ugrožavaju slobodu i "ideju Hrvatske za koju smo se borili, a kojoj vi ne dopuštate da živi".
"Hrvatska ne nosi crne boje"
U nastavku se osvrnula i na podrijetlo ideja koje kritizira, ustvrdivši da one nisu izvorno nastale u Hrvatskoj.
"Hrvatska ne nosi crne boje, nikada nije", napisala je Orešković, dodajući da se, prema njezinu mišljenju, takve ideje šire iz susjednih zemalja i dijaspore.
Smatra da je takav razvoj događaja ohrabrio one koji nisu prihvatili povijesni poraz iz 1945. godine i koji u novim okolnostima vide priliku za širenje svojih stavova.
Na kraju se ponovno vratila na komentare ispod svojih objava. Usporedila je njihove autore s Tolkienovim orcima, napisavši da se mogu "umnožiti kao Tolkienove orke, Uruk-hai", ali da, bez obzira na to jesu li profili stvarni ili lažni, "nikada pa ni tada, neće biti na pobjedničkoj strani".
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