SNAŽAN POTRES U JAPANU
Noćni potres uznemirio Japan: Više od 20 ozlijeđenih, šteta u nekoliko gradova
Potres magnitude 5,7 pogodio je u nedjelju rano ujutro središnji Japan, pri čemu je ozlijeđeno više od 20 ljudi, izvijestile su vlasti i lokalni mediji.
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Potres se dogodio u 1 sat ujutro po lokalnom vremenu na dubini od 40 km u zapadnom dijelu prefekture Shizuoka, otprilike 200 km zapadno od Tokija, objavila je Japanska meteorološka agencija.
Lokalne novine Chunichi Shimbun i televizijska kuća Tokai TV izvijestile su o najmanje 24 ozlijeđene osobe u prefekturi Shizuoka i susjednoj prefekturi Aichi.
Dužnosnik službe za hitne intervencije u prefekturi Aichi izjavio je za agenciju AFP da je 16 osoba zadobilo lakše ozljede.
U prefekturi Shizuoka zabilježene su tri ozljede, uključujući slučaj 90-godišnjakinje koja je pala s kreveta.
U nekoliko pogođenih gradova zabilježena je materijalna šteta, poput razbijenih izloga trgovina, a u nedjelju ujutro došlo je i do poremećaja u željezničkom prometu, uključujući mrežu brzih vlakova Shinkansen.
Budući da se nalazi na spoju četiriju velikih tektonskih ploča, Japan je svake godine pogođen s oko 18 posto svih zabilježenih potresa u svijetu.
Iako velika većina tih potresa ne uzrokuje značajniju štetu, zemlju i dalje prate sjećanja na potres magnitude 9 i cunami od 11. ožujka 2011., u kojima je poginulo ili nestalo oko 18.500 ljudi, a koji su također doveli do katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukushima.
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