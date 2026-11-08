Jeanine Humphrey, stručnjakinja za kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima, objašnjava da je provjetravanje zimi važno upravo zato što su domovi zatvoreni, a grijanje radi satima. U stan tada ulazi malo svježeg zraka, pa se hlapljivi organski spojevi, prašina i svakodnevna onečišćenja nakupljaju brže. Te spojeve, među ostalim, ispuštaju sredstva za čišćenje, a u zatvorenom se prostoru lakše zadržavaju. Humphrey upozorava i na kamine i plinske štednjake, koji se zimi koriste češće i u zrak ispuštaju dodatne čestice.