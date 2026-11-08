Paradoks je u tome što je Roosevelt kroz sva četiri mandata imao svoju stranačku većinu u oba doma. Njegova veta nisu bili rat s oporbom nego alat za disciplinu u vlastitom taboru. Vetom se koristio i u velikim bitkama: odbio je porezni zakon iz 1944. uz poznatu ocjenu da donosi olakšice pohlepnima, a ne potrebitima.