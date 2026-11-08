Zadravec optužila Kekin: "Dali ste odobrenje za moj javni linč, razočarana sam..."

Navela je da je Kekin tim svojim istupima dala odobrenje za njezin javni linč. "Htjela bi da barem djelić atmosfere koju ste meni stvorili i barem djelić mržnje koju ste posijali prema meni i sami što prije doživite jer bi tako najbolje mogli shvatiti zlo koje ste učinili", poručila je Zadravec.