OTVORENO PISMO
Zadravec optužila Kekin: "Dali ste odobrenje za moj javni linč, razočarana sam..."
Novoizabrana predstojnica radiologije KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec u subotu je u otvorenom pismu optužila saborsku zastupnicu Ivanu Kekin da potiče javni linč protiv nje te je odbacila njezine tvrdnje o političkom imenovanju i ugroženom zbrinjavanju pacijenata.
Kekin je na konferenciji za medije u četvrtak upozorila da odlazak radiologa s Klinike za tumore neće moći funkcionirati u dosadašnjem opsegu, a da će odlazak neurointervencijskih radiologa značiti da "bolnica više neće imati kapaciteta za hitno zbrinjavanje moždanog udara.
Za odlazak liječnika prozvala je upravljanje bolnicom i ponovno imenovanje Dijane Zadravec na čelo Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju te podsjetila da je Zadravec prije pet godina bila smijenjena s te dužnosti upravo zbog narušenih međuljudskih odnosa.
Zadravec u pismu Kekin koje je objavila na svom Facebook profilu tvrdi da je na natječaju izabrana kao najbolja kandidatkinja, ističući svoje iskustvo u rukovoditeljskim poslovima kao i znanstveno iskustvo.
"Za razliku od Vas ja sam vlastitim aktivnostima i znanjem osmislila i osigurala bespovratna europska sredstva u iznosu od 4,3 milijuna eura, čime je znatno povećana vrijednost imovine KBC Sestre milosrdnice i kvaliteta radiološke dijagnostike jer je iz tih sredstava kupljen jedan od najsofisticiranijih uređaja magnetske rezonancije snage pola 3Tesla", napisala je Zadravec.
Zadravec je Kekin optužila da dramatično i neutemeljeno tvrdi kako će odlazak radiologa ugroziti zbrinjavanje moždanog udara i rad Klinike za tumore te njezino imenovanje prikazuje kao političko zbog kandidature na HDZ-ovoj listi 2016.
Ustvrdila je da Kekin kao psihijatrica nema stručna znanja ni iskustvo u radiologiji i upravljanju zavodom te da zahtjev za zaustavljanje imenovanja temelji na nepoznavanju činjenica i stranačkim interesima.
Zadravec je prozvala Kekin da je aktivistica lijeve orijentacije oko platforme Možemo! s naglašenim sudjelovanjem u ostvarivanju političkih interesa svoje stranke, navodeći da je ona "samo članica HDZ-a čiji rad i zalaganje za nacionalne interese podupire ali ne sudjeluje aktivno u politici".
"Prema tome, poštovana kolegice Kekin, Vaš pretežiti interes je bavljenje politikom, a moj je bavljenje konkretnim javnim interesom isključivo u medicini i to u bolnici na dobrobit pacijenata, a na fakultetu na dobrobit studenata", navela je Zadravec.
Ocijenila je da su Kekinini istupi protivni liječničkoj etici i kulturi dijaloga.
"Vi ste političarka visokog ranga i te poruke koje šaljete kao zastupnica Hrvatskog sabora zasigurno imaju značajan odjek u društvu. Upravo nakon Vaših istupa u vezi odluke kojem sam izabrana na mjesto predstojnice Kliničkog zavoda, u javnosti je zabilježena eskalacija brutalnih napada na mene, prepunih ponižavanja, uvreda i prijetnji", napisala je Zadravec.
Navela je da je Kekin tim svojim istupima dala odobrenje za njezin javni linč. "Htjela bi da barem djelić atmosfere koju ste meni stvorili i barem djelić mržnje koju ste posijali prema meni i sami što prije doživite jer bi tako najbolje mogli shvatiti zlo koje ste učinili", poručila je Zadravec.
Odbacila je tvrdnje da će odlazak radiologa ugroziti zbrinjavanje moždanog udara ili rad Klinike za tumore, ističući da se moždani udar zbrinjava u sjedištu KBC-a u Vinogradskoj, a ne u Klinici za tumore. Navela je da KBC ima 43 radiologa i 50 specijalizanata radiologije, od kojih je 16 stalno zaposleno u KBC-u, te ustvrdila da se potrebna skrb može pružiti u okviru mreže javnih zdravstvenih ustanova.
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