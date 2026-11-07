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PROPAST BANKE IZAZVALA KAOS

Politički potres u Paragvaju: Smijenjeni predsjednik završio u kućnom pritvoru

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Hina
|
07. stu. 2026. 07:29
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Santiago Pena
Mauro PIMENTEL / AFP / Ilustracija

Paragvajske vlasti odredile su u petak kućni pritvor za bivšeg predsjednika Santiaga Penu, nedugo nakon što su ga zastupnici opozvali uslijed političke i financijske krize izazvane propašću digitalne banke ueno, a za novog predsjednika postavljen je Pedro Alliana.

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Vlasti su priopćile da će Pena ostati u kućnom pritvoru dok državno odvjetništvo ne utvrdi konačne optužbe protiv njega.

Deseci prosvjednika okupili su se ispred Penine rezidencije u Asuncionu, dok je policija održavala sigurnosni kordon oko objekta.

Nakon Penina opoziva, dužnost predsjednika je preuzeo potpredsjednik Pedro Alliana, koji je položio prisegu. Njega su na tu dužnost postavili paragvajski zastupnici u petak, te je tako zamijenio Penu nakon njegova opoziva zbog navodne umiješanosti u bankarski skandal..

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Teme
opoziv predsjednika paragvaj pedro alliana santiago pena vijesti iz svijeta

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