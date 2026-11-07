PROPAST BANKE IZAZVALA KAOS
Politički potres u Paragvaju: Smijenjeni predsjednik završio u kućnom pritvoru
Paragvajske vlasti odredile su u petak kućni pritvor za bivšeg predsjednika Santiaga Penu, nedugo nakon što su ga zastupnici opozvali uslijed političke i financijske krize izazvane propašću digitalne banke ueno, a za novog predsjednika postavljen je Pedro Alliana.
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Vlasti su priopćile da će Pena ostati u kućnom pritvoru dok državno odvjetništvo ne utvrdi konačne optužbe protiv njega.
Deseci prosvjednika okupili su se ispred Penine rezidencije u Asuncionu, dok je policija održavala sigurnosni kordon oko objekta.
Nakon Penina opoziva, dužnost predsjednika je preuzeo potpredsjednik Pedro Alliana, koji je položio prisegu. Njega su na tu dužnost postavili paragvajski zastupnici u petak, te je tako zamijenio Penu nakon njegova opoziva zbog navodne umiješanosti u bankarski skandal..
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