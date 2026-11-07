KLJUČNA GREŠKA
Norvežani imaju jednostavan trik za sušenje rublja zimi, a mnogi rade upravo suprotno
Sušenje rublja tijekom zime može biti problem zbog hladnoće i povećane vlage u zatvorenom prostoru, no jednostavna navika koju prakticiraju Norvežani može pomoći da se odjeća brže osuši i spriječi nastanak plijesni.
Sušenje rublja zimi za mnoga kućanstva predstavlja pravi izazov. Kada temperature padnu, a kiša i hladnoća onemoguće sušenje odjeće na balkonu ili terasi, stalak s mokrim rubljem najčešće završava u dnevnoj ili spavaćoj sobi. Međutim, takva praksa može povećati vlagu u zraku, uzrokovati zamagljivanje prozora i neugodne mirise, a u nekim slučajevima dovesti i do pojave plijesni.
U Norveškoj, zemlji poznatoj po dugim i hladnim zimama, velika se pozornost posvećuje prozračivanju prostorija i kontroli vlage.
Jednostavna metoda provjetravanja, koja se često naziva norveškim trikom, može znatno olakšati sušenje rublja u zatvorenom prostoru. Zanimljivo je da se temelji na navici koju mnogi izbjegavaju čim počne sezona grijanja.
Zašto Norvežani otvaraju prozore čak i kada je vani jako hladno?
Kada temperature padnu, većina ljudi nastoji sačuvati toplinu u domu pa prozore otvara što rjeđe. Neki ih pak ostavljaju odškrinutima satima, smatrajući da će tako osigurati dovoljno svježeg zraka bez prevelikog gubitka topline.
No, i takav način provjetravanja može biti problematičan. Umjesto dugotrajnog držanja prozora na kip, preporučuje se njihovo potpuno otvaranje na kraće vrijeme. Tako se zrak u prostoriji brže izmjenjuje, dok se zidovi i namještaj ne stignu ohladiti u tolikoj mjeri kao tijekom dugotrajnog provjetravanja.
Preporučuje se širom otvoriti prozore na otprilike pet do deset minuta, ovisno o vanjskoj temperaturi, vjetru i veličini prostorije. Ako vremenski uvjeti to dopuštaju, kratko stvaranje propuha može dodatno ubrzati izmjenu zraka.
Nakon toga prozore treba zatvoriti i pustiti da se prostorija ponovno zagrije. Postupak se može ponoviti nekoliko puta tijekom dana, osobito ako se u toj prostoriji suši rublje.
Kako hladan zrak pomaže bržem sušenju rublja?
Iako se na prvi pogled može činiti nelogičnim, hladan zimski zrak često može pomoći u uklanjanju viška vlage iz prostorije.
Razlog je jednostavan. Mokra odjeća tijekom sušenja otpušta vodu koja isparava i prelazi u okolni zrak. Ako prostorija nije dovoljno prozračena, razina vlage postupno raste, zbog čega preostala voda iz tkanine sve sporije isparava.
Hladan vanjski zrak, čak i kada ima visoku relativnu vlažnost, često sadržava manje vodene pare od toplog zraka u stanu. Kada uđe u prostoriju i zagrije se, njegova relativna vlažnost pada pa može preuzeti dodatnu vlagu iz odjeće.
Takvim se postupkom omogućuje učinkovitije sušenje rublja, uz manji rizik od nakupljanja kondenzacije na prozorima i hladnim zidovima.
Važno je i gdje postavljate stalak za sušenje
Pravilno provjetravanje nije jedini način na koji se može ubrzati sušenje odjeće tijekom zime. Važnu ulogu ima i način na koji je rublje raspoređeno na stalku.
Ako na njega objesite previše odjeće, a mokri komadi međusobno se dodiruju, zrak će teže cirkulirati između njih.
Zato je važno ostaviti dovoljno prostora između majica, hlača, ručnika i ostalih komada odjeće. Deblje tkanine trebalo bi što više raširiti, dok se košulje i majice mogu sušiti na vješalicama.
Stalak ne bi trebalo postavljati neposredno uz hladne vanjske zidove jer se ondje vlaga lakše kondenzira. Također, mokru odjeću ne preporučuje se stavljati izravno na radijatore. Time se može ometati zagrijavanje prostorije, a kod pojedinih grijaćih uređaja povećati i rizik od pregrijavanja.
Još jedan koristan korak može se napraviti i prije nego što odjeću izvadite iz perilice. Učinkovita centrifuga uklanja veći dio vode iz tkanine pa će rublju nakon pranja trebati manje vremena da se osuši. Pritom broj okretaja treba prilagoditi vrsti materijala i oznakama na odjeći.
Pogreška koju mnogi rade čim počne sezona grijanja
Jedna od najčešćih pogrešaka tijekom hladnih mjeseci gotovo je potpuno izbjegavanje provjetravanja zbog straha da će se stan previše ohladiti.
Međutim, vlaga u domu ne nastaje samo zbog mokrog rublja. Oslobađa se i tijekom kuhanja, tuširanja i drugih svakodnevnih aktivnosti, pa čak i disanjem.
Ako se takva vlaga ne uklanja redovitim provjetravanjem, može se zadržavati na hladnim površinama i stvoriti povoljne uvjete za razvoj plijesni.
Upravo je zato osnova takozvanog norveškog trika kratko, ali intenzivno provjetravanje prostorija, umjesto dugotrajnog ostavljanja prozora na kip.
Za takvu naviku nije potrebna nikakva posebna oprema, a uz pravilno raspoređeno rublje i odgovarajuću temperaturu prostorije može pomoći da se odjeća brže osuši bez nepotrebnog povećanja vlage u domu.
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