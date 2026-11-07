Norvežani imaju jednostavan trik za sušenje rublja zimi, a mnogi rade upravo suprotno

Sušenje rublja zimi za mnoga kućanstva predstavlja pravi izazov. Kada temperature padnu, a kiša i hladnoća onemoguće sušenje odjeće na balkonu ili terasi, stalak s mokrim rubljem najčešće završava u dnevnoj ili spavaćoj sobi. Međutim, takva praksa može povećati vlagu u zraku, uzrokovati zamagljivanje prozora i neugodne mirise, a u nekim slučajevima dovesti i do pojave plijesni.