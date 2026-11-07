Manjak dnevnog svjetla utječe na serotonin, jedan od glavnih neurotransmitera koji reguliraju raspoloženje. Istraživanje provedeno u Melbourneu i objavljeno 2002. u časopisu The Lancet pokazalo je da mozak zimi proizvodi manje serotonina te da je ta proizvodnja izravno povezana s brojem sunčanih sati u danu. Hrana bogata ugljikohidratima, uključujući slatkiše, olakšava ulazak aminokiseline triptofana u mozak, gdje se od nje stvara serotonin. Istraživanje sezonskih serotoninskih pokazatelja nije mjerilo želju za slatkim, pa iz njega ne možemo zaključiti zašto se ona javlja.