Nobelovac iz Komiže za N1: "Hrvati su tvrdoglavi i govore što im je na pameti. Mislim da me taj dio nasljeđa uvelike oblikovao kao znanstvenika"

"To se dogodilo na nekoliko načina. Kao prvo, moj je otac odrastao kao ribar. Neprestano je nešto izrađivao, izmišljao, popravljao i radio u garaži. Kao dječak često sam mu pomagao i tako sam stekao naviku izrađivati razne stvari, a posebno elektroniku kada sam krenuo u srednju školu. To se nastavilo i tijekom moje profesionalne karijere. Rekao bih da sam posebno poznat po izradi znanstvenih instrumenata. Upravo je to bilo ključno u eksperimentu koji je doveo do Nobelove nagrade, ali i tijekom godina rada na razvoju kvantnog računala. To mi je uvijek bilo od velike pomoći. Drugo što želim spomenuti jest da sam nedavno vidio jednu vrlo lijepu promotivnu reklamu o Hrvatskoj pod nazivom "Čujem da je lijepa". U njoj se kaže da su Hrvati možda pomalo tvrdoglavi i da govore što im je na pameti. Razmišljao sam o tome proteklih tjedan dana i shvatio da to uvelike opisuje moju osobnost, ono što sam naslijedio od svojih roditelja. Za znanstvenika je vrlo važno otvoreno govoriti i postavljati pitanja. Mislim da me je upravo to uvelike oblikovalo kao znanstvenika. Katkad zbog toga možete i upasti u nevolje. Možda sam trebao naučiti biti malo diplomatičniji. Ali upravo je taj način razmišljanja utjecao na to da uvijek promatram stvari drukčije od drugih znanstvenika. Upravo zbog tog mog hrvatskog nasljeđa."