Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je kod naše Nataše Božić Šarić u Novom danu, na obljetnicu napada Hamasa u kojem je stradalo izraelskih 1200 civila, a koji je izazvao novi val nasilja na relaciji Izrael - Palestina u kojem je ubijeno najmanje 67 tisuća Palestinaca.
Opadanje podrške Hamasu
Stravičan napad 7. listopada šokirao je svijet, slaže se Klasić. Međutim, ističe da je Izraelu ostavio gorak okus u ustima i zbog činjenice da su se već slijedeći dan počeli održavati skupovi podrške Palestine.
"Velik dio stanovništva same Gaze ustvari nema ništa protiv Hamasovog čina tog dana", rekao je.
Govoreći o Hamasu, Klasić kaže da se podrška ovoj skupini drastično smanjila od 7. listopada 2023., no da se preselila iz Gaze i da je danas sada uglavnom podržavaju Palestinci u Zapadnoj obali.
Pravi cilj Izraela
Postavlja i pitanje je li pravi cilj Izraela uništenje samo Hamasa nakon što smo vidjeli vojnu snagu demonstriranu na primjeru Irana, Libanona i Katara.
"Možemo govoriti o Hamasu da je moćan, ali vidjeli smo što je Izrael u stanju učiniti. Pitanje je da li doista ne mogu uništiti Hamas ili je glavni cilj uništiti Gazu i učiniti je dijelom svog teritorija", napominje.
Na pitanje je li Gaza pred istrebljenjem, govori da je Palestinaca na Zapadnoj Obali oko 3 milijuna, a na području Gaze oko 2 milijuna.
Podsjetio je i na broj raseljenih Palestinaca, ali i Židova. Naime od početka ove faze sukoba raseljeno je 250 tisuća ljudi, ali kako ističe i više milijuna unazad proteklih desetljeća. "Također, nakon šestodnevnog rata 1967. je i više milijuna Židova bilo raseljeno", podsjeća.
Pokušavajući ilustrirati koliko se od toga perioda promijenio palestinski teritorij, kaže da sve što danas promatramo se događa na "teritoriju veličine pola Slovenije".
Komentirajući složenost situacije i razinu odnosa, ističe da se po njemu, rješenje u trenutačnoj konstelaciji ne nazire i dodaje da se kao spiritus movens nameće - Donald Trump.
Trumpov plan od 20 točaka
Osvrnuo se na Trumpov plan od 20 točaka koji služi kao temelj aktualnih pregovora Hamasa i Izraela.
"Trump nije mirotvorac. On je biznismen, ucjenjivač i ne sjeda za stol ako nije po njegovom", što će, možda imati super efekt jer je "nepredivljiv i može vas sutra sravniti sa zemljom".
No nadodaje da ga je strah ucjenjivačkog odnosa koji je uspostavio.
"Nobelova nagrada za mir Trumpu bila bi sramota za svjetski poredak", ocjenjuje.
"Govori da će napasti Panamu, zauzeti Grenland... Sve najvažnije krize su u njegovim rukama, no očito ima takav status da ga se boji i Hamas i Netanyahu. Isto tako je i sa Ukrajinom... Dolazimo u kontradiktoran odnos - mir u svijetu ovisi o čovjeku poput Donalda Trumpa", zaključuje.
