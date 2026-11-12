DMITRIJ TREŠČANIN
Ruski novinar: Kremlj može sakriti broj poginulih vojnika, ali ne i njihove grobove
U rujnu je ruski sud osudio muškarca srednjih godina iz Jaroslavlja na 14 godina zatvorske kolonije, kaznu kakva se obično izriče najokrutnijim ubojicama u zemlji. Njegov zločin? Fotografiranje nadgrobnih spomenika ruskih vojnika poginulih u Ukrajini.
Budući da Kremlj nerado otkriva podatke o broju poginulih na bojištu, neovisni novinari i aktivisti koriste fotografije kako bi dokumentirali stvarne razmjere ljudskih gubitaka u ratu, prenosi Politico. Njihovi nalazi pokazuju da je broj poginulih znatno veći od onoga što je Moskva javno priznala.
"Sve veći broj grobova prizor je koji vlastima zasigurno jako smeta jer ih podsjeća na neuspjeh Putinova rata", izjavio je Jan C. Behrends iz Centra za suvremenu povijest Leibniz sa sjedištem u Njemačkoj. "Toliko je ljudi poginulo", dodao je.
Optužbe za veleizdaju
Posljednjih mjeseci ruske vlasti upozoravaju da fotografiranje vojnih grobova može rezultirati doživotnom zatvorskom kaznom, dok pripadnici Federalne sigurnosne službe (FSB) obilaze groblja diljem zemlje u potrazi za prekršiteljima. Od ljeta je diljem Rusije uhićeno nekoliko desetaka ljudi. Službena optužba u tim sudskim postupcima, koji se vode iza zatvorenih vrata, jest veleizdaja, odnosno suradnja s ukrajinskim obavještajnim službama.
Ruski gubici od početka invazije na Ukrajinu golemih su razmjera. Baza podataka Russia 200, koju su radi praćenja poginulih uspostavili neovisni medij Mediazona i ruska služba BBC-ja, sadrži imena gotovo 283.000 poginulih vojnika, uključujući pojedinosti o okolnostima njihove smrti. Međutim, Mediazona, koja se oslanja na javno dostupne izvore poput objava na društvenim mrežama i izvješća lokalnih medija, nema dovoljno resursa ni pristupa informacijama da bi dokumentirala svaku smrt na bojištu.
Druge organizacije procjenjuju da je broj poginulih znatno veći. Britansko ministarstvo vanjskih poslova i nizozemske obavještajne službe procjenjuju ruske gubitke na više od pola milijuna ljudi, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srpnju izjavio da je u borbama u Ukrajini poginulo 700.000 ruskih vojnika.
Čak i najniže procjene ruskih gubitaka u Ukrajini daleko nadmašuju sovjetske gubitke u Afganistanu, sukobu koji je započeo 1979. godine i trajao gotovo desetljeće. Tada je, baš kao i danas, Kremlj nastojao prikriti stvarnu cijenu rata.
Sprovodi noću
Obiteljima poginulih u Afganistanu bilo je zabranjeno na nadgrobnim spomenicima navoditi mjesto smrti svojih najbližih.
"Niste smjeli ni na koji način označiti grob tako da se iz njega moglo zaključiti da je osoba poginula u ratu", izjavio je Jeff Jones, profesor povijesti na Sveučilištu Sjeverne Karoline.
"Neke su obitelji čak bile prisiljene održavati sprovode noću kako ne bi privlačile pozornost", dodao je.
Kasnije je obiteljima dopušteno na nadgrobnim spomenicima uklesati riječi "herojski poginuo izvršavajući međunarodnu dužnost", ali natpis "poginuo u Afganistanu" nikada nije bio dopušten.
Na početku rata u Ukrajini Kremlj ipak nije bio toliko zatvoren kada je riječ o informacijama o poginulima. U rujnu 2022., šest mjeseci nakon početka ruske invazije, tadašnji ministar obrane Sergej Šojgu izjavio je da je u sukobu poginulo 5937 ruskih vojnika.
Otada je bilo vrlo malo službenih objava o ruskim gubicima. Kako se "specijalna vojna operacija", kako Moskva naziva invaziju, pretvarala u dugotrajan sukob, ruske su vlasti pojačavale napore da prikriju broj poginulih, istodobno zatvarajući nove mogućnosti istraživanja svima koji pokušavaju dokumentirati ljudske gubitke.
"Možemo prebrojati svakoga poimence"
U travnju 2024. glasnogovornik Kremlja podsjetio je novinare da su informacije o poginulima "državna tajna" te da izvještavanje o gubicima ostaje "isključiva nadležnost Ministarstva obrane".
Kasnije iste godine Rosstat, ruski državni statistički ured, ograničio je pristup podacima o prekomjernoj smrtnosti u zemlji. Ti su podaci bili javno dostupni još od 1990-ih, kao dio liberalizacijskih procesa započetih tijekom perestrojke i glasnosti.
Podaci Rosstata bili su iznimno vrijedan izvor za provjeru informacija o poginulima, ali i za pobijanje tvrdnji vlasti, kaže Dmitrij Treščanin, urednik Mediazone i jedan od autora baze Russia 200.
"Možemo prebrojati svakoga poimence, ali uvijek bi se našao netko iz vlasti tko bi rekao da je sve lažno", izjavio je Treščanin. "Ali kada imate službene podatke koji potvrđuju naše izračune, tu više ništa ne mogu učiniti. Kremlj može skrivati broj poginulih vojnika, ali ne i njihove grobove", dodao je.
Moskva je također ograničila dostupnost informacija o sudskim postupcima povezanima s poginulim vojnicima. Početkom 2025. ruski novinari primijetili su dotad nezabilježen porast broja sudskih predmeta u kojima se tražilo proglašenje vojnika nestalima ili mrtvima. Vojne postrojbe obično od sudova traže da vojnike proglase mrtvima kada se mjesecima ne vrate s bojišta.
"Broj je rastao eksponencijalno. Bila je to velika vijest", rekao je Treščanin.
Podatke su proglasili tajnima
"Počnete s 40.000 slučajeva, a četiri mjeseca kasnije imate ih 70.000, pa dva mjeseca nakon toga 90.000. Mislim, koliko uopće može biti takvih ljudi?", upitao je.
Baza Russia 200 zabilježila je gotovo 90.000 takvih slučajeva tijekom 2025., što predstavlja više od deseterostrukog povećanja u odnosu na prethodne godine invazije.
"A onda su u jednom trenutku jednostavno proglasili te podatke tajnima", rekao je Treščanin, govoreći o odluci vlasti da krajem 2025. ograniče pristup tim sudskim postupcima.
Kada je riječ o fotografiranju grobova, Treščanin i njegovi kolege sada su znatno oprezniji pri korištenju takvih metoda.
"Fotografije grobova i snimke sprovoda bile su nam važan izvor informacija na samom početku ruske invazije, kada nije bilo mnogo drugih dostupnih podataka", objasnio je.
Međutim, nakon što je Kremlj shvatio na koji se način prikupljaju informacije, takav je rad postao preopasan.
"Naši volonteri bili su napadani na grobljima", rekao je.
"Obmanjivanje potencijalnih novaka"
Ruski vojni analitičar Ian Matvejev, suradnik pokojnog ruskog oporbenog političara Alekseja Navaljnog, smatra da Kremlj toliko strogo čuva informacije o svojim gubicima kako bi lakše mogao novačiti vojnike za rat u Ukrajini.
"To je način obmanjivanja potencijalnih novaka. Kada bi ljudi mogli lako saznati koliki postotak profesionalnih vojnika preživi na bojištu ili koliko će dugo novi regrut vjerojatno ostati živ, bilo bi iznimno teško unovačiti čak i 30.000 vojnika mjesečno", izjavio je Matvejev.
Dodao je da Moskva prikrivanjem gubitaka možda pokušava ostaviti dojam i na "vanjsku publiku, konkretno na Donalda Trumpa, kako bi ga uvjerila da je Putinova vojska na pragu pobjede u ratu".
Sa svakim novim ograničenjem koje uvodi Kremlj novinari su prisiljeni prilagođavati svoje metode rada.
"Rusija je velika", rekao je Treščanin. "Ako se nešto uguši na jednom mjestu, to znači da će se, s druge strane, nešto drugo početi razvijati negdje drugdje."
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