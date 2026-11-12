Ruski novinar: Kremlj može sakriti broj poginulih vojnika, ali ne i njihove grobove

"Možemo prebrojati svakoga poimence, ali uvijek bi se našao netko iz vlasti tko bi rekao da je sve lažno", izjavio je Treščanin. "Ali kada imate službene podatke koji potvrđuju naše izračune, tu više ništa ne mogu učiniti. Kremlj može skrivati broj poginulih vojnika, ali ne i njihove grobove", dodao je.