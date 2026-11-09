Hakirana ruska državna agencija! U javnost procurili tajni podaci o broju poginulih vojnika u Ukrajini

Osim aktivnih pripadnika oružanih snaga, brojka koju je izračunala skupina Silent Crow uključuje i civile poginule u zračnim napadima te tijekom ukrajinskog upada u rusku Kursku oblast 2024. Ukupan broj poginulih vjerojatno je i veći jer podaci ne uključuju vojnike nestale u borbama, kao ni 27.000 stranih boraca za koje se vjeruje da su regrutirani u ruske oružane snage.