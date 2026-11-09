"OGROMNI GUBICI"
Hakirana ruska državna agencija! U javnost procurili tajni podaci o broju poginulih vojnika u Ukrajini
Podaci koji su procurili iz ruske državne statističke službe Rosstat pokazuju da je, prema službenim brojkama, u ratu u Ukrajini poginulo više od 450.000 Rusa, zbog čega je rat od 2022. godine postao četvrti najčešći uzrok smrti u Rusiji.
Rusija od rujna 2022. nije službeno objavljivala podatke o svojim gubicima na bojištu, a neovisne procjene odbacivala je kao nepouzdane, prenosi The Moscow Times.
Prema podacima Rosstata, rat u Ukrajini najsmrtonosniji je sukob za Rusiju od Drugog svjetskog rata, s daleko većim brojem poginulih od 13.000 sovjetskih vojnika koji su izgubili život tijekom devetogodišnjeg sovjetsko-afganistanskog rata.
Hakerske skupine Belarus Cyber Partisans i Silent Crow izvele su kibernetičke napade na Rosstat 29. listopada i 1. studenoga te objavile poruke na početnoj stranici te institucije. Obje skupine, koje su u Rusiji zabranjene kao "ekstremističke organizacije", ukrale su podatke o ruskom gospodarstvu i demografiji, kao i o ratnim gubicima.
"Ovo je najznačajnije curenje podataka kada je riječ o ruskim gubicima", rekao je Janis Kluge, voditelj odjela za Rusiju i Euroaziju pri Njemačkom institutu za međunarodne i sigurnosne poslove.
"Mislim da je sada utvrđeno kao činjenica da rat nikada nije bio smrtonosniji nego što je upravo sada", dodao je.
Osim aktivnih pripadnika oružanih snaga, brojka koju je izračunala skupina Silent Crow uključuje i civile poginule u zračnim napadima te tijekom ukrajinskog upada u rusku Kursku oblast 2024. Ukupan broj poginulih vjerojatno je i veći jer podaci ne uključuju vojnike nestale u borbama, kao ni 27.000 stranih boraca za koje se vjeruje da su regrutirani u ruske oružane snage.
Brojke su u skladu s drugim procjenama
The Moscow Times usporedio je nasumični uzorak od 50 imena iz baze podataka o poginulim Rusima "Counting the Dead", koju na temelju javno dostupnih izvora vode Mediazona i ruski servis BBC-ja, s podacima iz baze koju je objavila skupina Silent Crow. Međutim, redakcija nije uspjela u cijelosti potvrditi vjerodostojnost podataka.
Ipak, brojke su u skladu s drugim procjenama ruskih gubitaka. Britansko ministarstvo obrane početkom rujna objavilo je da je više od pola milijuna ljudi poginulo boreći se za Rusiju te da bi ukupan broj stradalih, uključujući ranjene, mogao dosegnuti čak 1,5 milijuna.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., na svaki kilometar osvojenog teritorija poginulo je 6,2 Rusa. Cijena teritorijalnih osvajanja u ljudskim životima iz godine u godinu raste jer se broj zabilježenih smrti povećava, unatoč usporavanju ruskog napredovanja na bojištu.
Nisu sve smrti evidentirane u bazi podataka posljedica borbenih djelovanja. U više od 14.000 slučajeva zabilježena je smrt pripadnika ruskih oružanih snaga zbog uzroka koji nisu povezani s borbama, uključujući bolesti, prometne nesreće i samoubojstva. Još 32.000 osoba preminulo je od posljedica rana zadobivenih najmanje godinu dana ranije.
Skupina Belarus Cyber Partisans objavila je nižu procjenu od 393.881 poginule osobe, koristeći drukčiju metodologiju koja uključuje samo smrti vojnih osoba ili civila tijekom borbenih djelovanja ili od dugoročnih posljedica rata.
Oko 72 posto smrtnih slučajeva registrirano je na području samoproglašene Donjecke Narodne Republike, gdje je više od 20.000 ruskih vojnika poginulo tijekom krvave desetomjesečne bitke za Bahmut.
Procurjeli podaci potvrđuju nalaze istraživanja prema kojima su ruske etničke republike nerazmjerno pogođene mobilizacijom i novačenjem u oružane snage. Istodobno, veliki gradovi poput Moskve bilježe manji udio u ukupnim gubicima nego što bi se moglo očekivati s obzirom na njihov udio u stanovništvu.
Istraživačica Maria Vjuškova rekla je da politika novačenja koju provodi Kremlj za neke od najmanjih etničkih skupina u Rusiji predstavlja "istrebljenje čitavih naroda".
Prema njezinim riječima, muškarce se privlači u oružane snage plaćama koje su znatno više od bilo kakvih primanja dostupnih u njihovim lokalnim zajednicama, kao i izdašnim naknadama za njihove obitelji u slučaju pogibije. Za neke je odlazak u vojsku ujedno način izlaska iz zatvora.
"Glavni značaj ovih podataka je politički"
Kluge je izjavio da, unatoč dramatičnim brojkama Rosstata, one same po sebi možda neće imati velik gospodarski učinak.
"To predstavlja oko pola posto ruskog radno sposobnog stanovništva, koje broji 80 milijuna ljudi. To nije dovoljno da bi izazvalo veliku pozornost jer muškarci koji se bore uglavnom ni prije nisu radili na osobito produktivnim poslovima", rekao je.
"Ali glavni značaj ovih podataka je politički", dodao je Kluge.
"Riječ je o tome tko pobjeđuje u ovom ratu, a ne možete reći da Rusija pobjeđuje ako gubi stanovništvo ovom brzinom", zaključio je.
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