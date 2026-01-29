Kallas je dodala da će se pitanje ruskih veterana pojaviti ako ikada dođe do prekida vatre u Ukrajini te da EU mora „imati odgovore“ prije nego što se to dogodi. I Kijev i Moskva izvijestili su o napretku u posljednjim rundama pregovora, iako mirovni sporazum ostaje daleka nepoznanica zbog neprekidnog ruskog bombardiranja.