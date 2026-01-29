"Ne može postojati put od Buče do Bruxellesa“, izjavio je estonski ministar vanjskih poslova pozvavši na zabranu ulaska bivšim ruskim vojnicima na razini cijele EU.
Europska unija počela je razmatrati novi prijedlog kojim bi se zabranio ulazak ruskih vojnika koji su sudjelovali u ratu u Ukrajini, zbog straha od sigurnosnih rizika, prenosi Euronews. Plan, koji je još u fazi razvoja, Estonija je iznijela na raspravu tijekom sastanka ministara vanjskih poslova u četvrtak.
„U Rusiji imamo gotovo milijun boraca. To su uglavnom kriminalci. To su vrlo opasni ljudi“, rekao je estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna po dolasku. „Siguran sam, i imamo informacije, da će većina njih nakon rata doći u Europu. A Europa za to nije spremna.“
Tsahkna je ustvrdio da je nužno imati „dobro koordiniranu“ zajedničku politiku na razini EU-a kako bi se sustavno stavilo na crnu listu ruske veterane u postratnom scenariju. Ranije ovog mjeseca Estonija je uvela trajnu zabranu ulaska za 261 ruskog vojnika koji su sudjelovali u punoj invaziji na Ukrajinu.
„Moramo zaštititi europsku sigurnost i to moramo učiniti zajedno“, dodao je Tsahkna. „Ne može postojati put od Buče do Bruxellesa. To je glavna poruka.“
Na kraju sastanka, visoka predstavnica Kaja Kallas rekla je da su „mnoge države članice“, koje nije imenovala, izrazile potporu estonskom planu.
„To predstavlja jasan sigurnosni rizik za Europu“, rekla je Kallas. „Dogovorili smo se da ovaj prijedlog idemo dalje razrađivati i ispitati raspoloženje država članica.“
Kallas je dodala da će se pitanje ruskih veterana pojaviti ako ikada dođe do prekida vatre u Ukrajini te da EU mora „imati odgovore“ prije nego što se to dogodi. I Kijev i Moskva izvijestili su o napretku u posljednjim rundama pregovora, iako mirovni sporazum ostaje daleka nepoznanica zbog neprekidnog ruskog bombardiranja.
„Ovo je jedan od koraka za koje se moramo pripremiti“, rekla je Kallas. „Što ćemo učiniti? Koji su rizici tada? Jer se i rizici mijenjaju.“
Sljedeći koraci u postupku zasad nisu jasno definirani. Europska komisija je institucija nadležna za koordinaciju vizne politike; prošle je godine pooštrila pravila kako bi spriječila nositelje ruskih putovnica da dobivaju višekratne vize za schengensko područje. Sada imaju pravo samo na jednokratne ulazne dozvole.
Iako pitanje ima očitu vanjskopolitičku dimenziju, tehnički spada u područje migracija, što znači da je za donošenje odluke dovoljna kvalificirana većina.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u prosincu da se oko 700.000 ruskih vojnika borilo u Ukrajini. Stavljanje tako velikog broja pojedinaca na crnu listu moglo bi europskim vlastima stvoriti ozbiljne logističke poteškoće.
