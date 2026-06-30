Nakon što ruski vojnici stignu na određene dijelove bojišnice u Ukrajini, mogu očekivati da će u prosjeku preživjeti svega 20 do 35 minuta, prema procjeni ruskih vojnih blogera koju prenosi povjesničar sa Sveučilišta Oxford Peter Frankopan u analizi za Foreign Policy. CBS News navodi da nije mogao neovisno potvrditi tu tvrdnju.