"Zona smrti"
Ruski blogeri: "Naši vojnici na bojištu prežive 20 do 35 minuta"
Ruski vojnici na pojedinim dijelovima bojišta preživljavaju tek 20 do 35 minuta, tvrde vojni blogeri
Nakon što ruski vojnici stignu na određene dijelove bojišnice u Ukrajini, mogu očekivati da će u prosjeku preživjeti svega 20 do 35 minuta, prema procjeni ruskih vojnih blogera koju prenosi povjesničar sa Sveučilišta Oxford Peter Frankopan u analizi za Foreign Policy. CBS News navodi da nije mogao neovisno potvrditi tu tvrdnju.
Ipak, slični izvještaji sve su češći na ruskim vojnim kanalima, što upućuje na to da sve više Rusa postaje svjesno razmjera rata i gubitaka koje njihova vojska trpi – gubitaka koje je Kremlj godinama nastojao prikriti.
Golemi gubici
Rat je odnio velik broj života mladih ruskih muškaraca. Direktor britanske obavještajne agencije GCHQ prošlog je mjeseca izjavio da je broj poginulih ruskih vojnika vjerojatno dosegnuo gotovo 500.000.
Ukrajinsko Ministarstvo obrane tvrdi da je s bojišta izbačeno više od 1,4 milijuna ruskih vojnika, poginulih ili ranjenih.
Dronovi pretvorili bojište u "zonu smrti"
Kako su dronovi preplavili bojišnicu, nastalo je ono što se danas naziva "zonom smrti" (kill zone), u kojoj Rusija gubi vojnike sve bržim tempom.
Budući da se teško topništvo danas lako uništava jeftinim FPV dronovima, ruska vojska sve se više oslanja na taktiku infiltracije – male skupine vojnika koje pješice ili na motociklima pokušavaju pronaći slabe točke u ukrajinskoj obrani. Takav način ratovanja doveo je do još krvavijih sukoba.
Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, više od 80 posto ruskih gubitaka uzrokovano je dronovima. Pojedine procjene također sugeriraju da je broj poginulih ruskih vojnika sada veći od broja ranjenih, što bi predstavljalo presedan u modernom ratovanju.
Problemi i za Ukrajinu
Ni Ukrajina nije pošteđena problema s ljudstvom te je također prisiljena koristiti slične taktike infiltracije kako bi potisnula ruske snage.
„Nedostatak ljudstva problem je još od završetka ofenzive u ljeto 2023. Imali smo slučajeve u kojima su pješačke postrojbe provele više od godinu dana na položajima bez smjene“, rekao je vojni analitičar Rob Lee za CBS News.
Ipak, ukrajinska vojska uspjela je znatno smanjiti izloženost svojih vojnika opasnosti koristeći dronove za dio borbenih zadaća, medicinske evakuacije i logistike.
„Naše je načelo da nema potrebe slati čovjeka ondje gdje posao može obaviti robot“, rekao je Oleksandr Kamišin, dužnosnik zadužen za ukrajinsku obrambenu industriju.
Prema nekim procjenama, Rusija danas gubi osam poginulih ili teško ranjenih vojnika na svakog ukrajinskog vojnika izgubljenog u borbi.
Rusija i dalje napreduje
Unatoč velikim gubicima, stalni priljev novih ruskih vojnika donio je određene uspjehe na bojištu. Iako je vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske izjavio da su ukrajinske snage ove godine oslobodile više od 600 četvornih kilometara teritorija, Rusija i dalje ostvaruje napredak na ključnim područjima u i oko Donjecke oblasti.
Ukrajinski zapovjednici prošlog su tjedna izvijestili da ruske postrojbe pokušavaju infiltrirati rubna područja Kostjantinivke, važnog industrijskog grada u Donjeckoj oblasti.
Rat sve više pogađa ruske obitelji
Istodobno, posljedice rata sve više osjećaju i građani Rusije.
Prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja koje je u ponedjeljak objavio Institut za proučavanje i analizu sukoba u Rusiji, ukrajinski istraživački centar, 31 posto ispitanika izjavilo je da je najmanje jedan član njihove obitelji mobiliziran za rat.
To predstavlja porast od 14 postotnih bodova u odnosu na 2022. godinu.
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