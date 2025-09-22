Na jednoj nedavnoj misiji tim je natovario vozilo s 200 kilograma zaliha — streljivom, gorivom, vodom i hranom — i poslao ga nekoliko kilometara dalje do operatera dronova bliže bojištu. Stroj se kretao brzinom od oko šest kilometara na sat, isporučio svoj teret na dobro skrivenoj lokaciji u šumi i vratio se u bazu.