za opasne misije
Kako bi zaštitila svoje vojnike, Ukrajina koristi posebnu taktiku
Na bojištu prepunom smrtonosnih ruskih dronova, ukrajinski se vojnici sve više okreću okretnim, daljinski upravljanim oklopnim vozilima koja mogu obavljati niz zadataka i poštedjeti trupe potencijalno životno opasnih misija.
Ukrajinska vojska suočena s nedostatkom ljudstva u ratu koji traje već više od tri i pol godine se okreće "robotima na kotačima". Vozila izgledaju poput minijaturnih tenkova i mogu prevoziti zalihe, čistiti mine te evakuirati ranjene ili poginule.
"Ne mogu u potpunosti zamijeniti ljude“, rekao je zapovjednik voda 20. brigade Ljubart koji koristi pozivni znak Miami . "Rekao bih to ovako: čovjek može ući tamo, ali za čovjeka je to (ponekad) daleko preopasno.“
Robotska vozila uglavnom proizvode ukrajinske tvrtke, a njihova se cijena kreće od oko 1000 dolara do čak 64.000 dolara, ovisno o veličini i mogućnostima.
Iako su postala ključna za ukrajinske trupe duž 1000 kilometara duge bojišnice, takva vozila nisu novost u ratovanju, piše AP.
Njemačka vojska koristila je daljinski upravljani minijaturni tenk – povezan žicom – nazvan Goliath u Drugom svjetskom ratu. Posljednjih desetljeća SAD, Izrael, Velika Britanija i Kina razvili su moderne verzije koje se koriste za borbeno inženjerstvo i druge vojne zadaće, navodi Ben Barry, član Međunarodnog instituta za strateške studije. No, opsežno korištenje tih vozila u Ukrajini posebno je značajno i moglo bi dovesti do napretka, kaže Barry.
Ruska vojska također koristi daljinski upravljana vozila.
Od dronova do autonomnih vozila
"Nisam mogao ni zamisliti da ću postati pilot (drona)“, rekao je Miami. "Ali rat znači napredak i ne možemo stajati po strani.“
Robotska vozila koja koristi njegov tim su oklopljena i postavljena na kotače ili gusjenice. Obojana vojnim bojama, polako se kreću preko ruševina ili zemljanih puteva, lako savladavajući teren koji bi za vojnike bio težak – ili preopasan.
Miamijev deseteročlani tim tek počinje uključivati strojeve u svoje misije, uglavnom ih koristeći za dostavu hrane i streljiva vojnicima blizu bojišta.
Autonomno vozilo se "ne umara“
Prije nego što pošalje daljinski upravljano vozilo naprijed, vojnik iz Miamijeve jedinice koji koristi pozivni znak Akim preleti dronom planiranu rutu kako bi provjerio ima li prepreka ili mina.
Djelujući iz skučenog podruma blizu Kostjantinivke, manje od 10 kilometara od bojišta, Akim može čuti prigušene udare zračnih bombi, oštre praske artiljerije i zujanje dronova.
Kostjantinivka, nekoć grad s 67.000 stanovnika, sada je uglavnom napušten grad na sve manjem dijelu teritorija pod kontrolom Ukrajine, zapadno od Bahmuta. Gotovo je okružen s tri strane ruskim snagama. Stambene zgrade izranjavane su udarima, dim se još uvijek diže od nedavnih bombardiranja, a ceste koje vode prema obližnjem Pokrovsku prepune su izgorjelih automobila.
Zračni dron omogućuje Akimu izviđanje grada i ruta bez riskiranja vlastitog života.
"Svaki put kada dron ili robot nešto učini, to znači da jedan od naših boraca ne mora“, rekao je Akim. Osim toga, "stroj se ne umara. Može ponijeti koliko god je potrebno.“
Akim radi u tandemu s drugim vojnikom koji upravlja robotskim vozilom pomoću joysticka. Vozilo nema kameru; umjesto toga, „oči“ mu pruža snimka s Akimovog drona.
Na jednoj nedavnoj misiji tim je natovario vozilo s 200 kilograma zaliha — streljivom, gorivom, vodom i hranom — i poslao ga nekoliko kilometara dalje do operatera dronova bliže bojištu. Stroj se kretao brzinom od oko šest kilometara na sat, isporučio svoj teret na dobro skrivenoj lokaciji u šumi i vratio se u bazu.
