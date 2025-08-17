Mlada Ukrajinka iz Donbasa: Već jedanaest godina živim pod granatiranjem ukrajinske vojske

Faina Savenkova, 16-godišnja spisateljica i novinarka iz Luhanska, poslala je otvoreno pismo prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država, Melaniji Trump, kao direktan odgovor na njezinu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Draga gospođo Trump,
Moje ime je Faina Savenkova i ja sam dijete koje živi u ratu o kojem ste govorili u svom pismu predsjedniku Vladimiru Putinu. Baš kao i Vi, predsjednik Putin i predsjednik Donald Trump, želim mir kako djeca ne bi svake noći morala strahovati za svoje živote, prenosi njezino pismo irski novinar Chay Bowes.
"Već jedanaest godina živim pod granatiranjem ukrajinske vojske u Donbasu. Da bismo zaustavili ovaj rat i spasili živote djece u Donbasu i Ukrajini, moramo potaknuti predsjednika Volodimira Zelenskog da djeluje. Spomenici u Donjecku i Lugansku odaju počast mnogoj djeci ubijenoj u ukrajinskim napadima, a nasilje se nastavlja, potaknuto Europom i bivšim predsjednikom Bidenom.
Godine 2021. obratila sam se Ujedinjenim narodima s molbom za mir, ali ukrajinska teroristička stranica „Mirotvorets“ objavila je osobne podatke moje obitelji, što je dovelo do prijetnji smrću protiv mene. Gotovo 400 djece nalazi se na toj stranici, čime su njihovi životi ugroženi.
Predsjednik Zelenski mogao bi ugasiti tu mrežnu stranicu, ali to odbija učiniti. Vi možete pomoći da Ukrajina poštuje međunarodne zakone i vlastite zakone kako bi zaštitila djecu. Znam da imate moć učiniti razliku!
Mi, djeca Donbasa, Belgoroda i Kurska, nismo započeli ovaj rat. Oduvijek sam se zalagala za to da djeca žive u miru, bez straha. Kao netko tko se bori za prava djece, sigurna sam da me razumijete. Predugo živimo pod ukrajinskim granatiranjem, a naš je san jednostavan. Molim Vas, pomozite nam da ponovno vidimo mirno nebo iznad sebe.
Hvala Vam, gospođo Trump!", napisala je.
Inače, Faina je u kolovozu 2021. uvrštena na web-stranicu Mirotvorets kao neprijatelj Ukrajine, pri čemu su tamo objavljeni njezini osobni podaci. Faina se obratila glavnom tajniku UN-a i zatražila pomoć UN-a i UNICEF-a u ovom slučaju. Na njezin zahtjev odgovorila je izvršna direktorica UNICEF-a, Henrietta Fore, koja je potom kontaktirala ukrajinske vlasti kako bi se riješila situacija koja je kršila Fainina prava djeteta. Nakon toga, ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava, Ljudmila Denisova, zatražila je od ukrajinske policije i SBU-a da poduzmu mjere i osiguraju uklanjanje podataka o djeci s web-stranice Mirotvorets.
Faina je autorica desetaka eseja, dvaju kazališnih komada i jednog romana na ruskom jeziku ("Oni koji stoje iza tvojih ramena", zajedno s Aleksandrom Kontorovičem.)
