Mlada Ukrajinka iz Donbasa: Već jedanaest godina živim pod granatiranjem ukrajinske vojske

Inače, Faina je u kolovozu 2021. uvrštena na web-stranicu Mirotvorets kao neprijatelj Ukrajine, pri čemu su tamo objavljeni njezini osobni podaci. Faina se obratila glavnom tajniku UN-a i zatražila pomoć UN-a i UNICEF-a u ovom slučaju. Na njezin zahtjev odgovorila je izvršna direktorica UNICEF-a, Henrietta Fore, koja je potom kontaktirala ukrajinske vlasti kako bi se riješila situacija koja je kršila Fainina prava djeteta. Nakon toga, ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava, Ljudmila Denisova, zatražila je od ukrajinske policije i SBU-a da poduzmu mjere i osiguraju uklanjanje podataka o djeci s web-stranice Mirotvorets.