Pregovori SAD-Iran sljedeći tjedan u Ženevi

Švicarska je u subotu objavila da će se razgovori između Sjedinjenih Država i Irana nastaviti sljedeći tjedan u Ženevi, dok Washington poziva Teheran da postigne sporazum usmjeren na ograničavanje njegovog nuklearnog programa.
„Mogu potvrditi da će Sultanat Oman sljedeći tjedan u Ženevi biti domaćin razgovora između Sjedinjenih Država i Irana. Švicarska pozdravlja i podržava ove razgovore“, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova za AFP, bez navođenja datuma.
„Švicarska je u svakom trenutku spremna ponuditi svoje usluge kako bi olakšala dijalog između Sjedinjenih Država i Irana“, dodao je glasnogovornik.
Rekao je da je ministarstvo „u kontaktu sa stranama i ponovilo je svoju spremnost da podrži svaku diplomatsku inicijativu usmjerenu na promicanje deeskalacije“.
U Omanu su 6. veljače održani razgovori između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera.
Ti su razgovori vođeni neizravno, uz posredovanje Omana.
U petak je američki predsjednik otvoreno govorio o mogućnosti smjene vlasti u Iranu, navodeći da bi "to bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi".
Nedugo prije toga potvrdio je razmještaj drugog američkog nosača zrakoplova u regiju "vrlo brzo".
Švicarska desetljećima igra ključnu ulogu u diplomatskim odnosima između Irana i Sjedinjenih Država.
Zemlja zastupa američke interese u Iranu otkako je Washington prekinuo diplomatske odnose s Teheranom nakon krize s taocima 1980. godine, godinu dana nakon iranske revolucije.
To omogućuje održavanje minimalne razine diplomatskih i konzularnih odnosa između dviju zemalja.
