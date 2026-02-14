Oglas

potvrđeno je

Pregovori SAD-Iran sljedeći tjedan u Ženevi

author
Hina
|
14. velj. 2026. 22:13
Abas Aragči
KAREN MINASYAN / AFP

Švicarska je u subotu objavila da će se razgovori između Sjedinjenih Država i Irana nastaviti sljedeći tjedan u Ženevi, dok Washington poziva Teheran da postigne sporazum usmjeren na ograničavanje njegovog nuklearnog programa.

Oglas

„Mogu potvrditi da će Sultanat Oman sljedeći tjedan u Ženevi biti domaćin razgovora između Sjedinjenih Država i Irana. Švicarska pozdravlja i podržava ove razgovore“, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova za AFP, bez navođenja datuma.

„Švicarska je u svakom trenutku spremna ponuditi svoje usluge kako bi olakšala dijalog između Sjedinjenih Država i Irana“, dodao je glasnogovornik.

Rekao je da je ministarstvo „u kontaktu sa stranama i ponovilo je svoju spremnost da podrži svaku diplomatsku inicijativu usmjerenu na promicanje deeskalacije“.

U Omanu su 6. veljače održani razgovori između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

Ti su razgovori vođeni neizravno, uz posredovanje Omana.

U petak je američki predsjednik otvoreno govorio o mogućnosti smjene vlasti u Iranu, navodeći da bi "to bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi".

Nedugo prije toga potvrdio je razmještaj drugog američkog nosača zrakoplova u regiju "vrlo brzo".

Švicarska desetljećima igra ključnu ulogu u diplomatskim odnosima između Irana i Sjedinjenih Država.

Zemlja zastupa američke interese u Iranu otkako je Washington prekinuo diplomatske odnose s Teheranom nakon krize s taocima 1980. godine, godinu dana nakon iranske revolucije.

To omogućuje održavanje minimalne razine diplomatskih i konzularnih odnosa između dviju zemalja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
SAD-Iran pregovori Ženeva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ