Detalji tragedije na A3: Dvoje mrtvih, udarili su ih automobili dok su pretrčavali cestu

Za sada nepoznate tri muške i jedna ženska osoba, u svojstvu pješaka, pretrčavale su kolnikom, uslijed čega su u njih udarila dva automobila. Na mjestu događaja dvojica pješaka su smrtno stradala, dok su jedan pješak i pješakinja prevezeni u Opću bolnicu Nova Gradiška gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede. Putnik iz jednog automobila je u ovom događaju lakše ozlijeđen.

