Oglas

dvoje ozlijeđenih

Detalji tragedije na A3: Dvoje mrtvih, udarili su ih automobili dok su pretrčavali cestu

author
N1 Info
|
14. velj. 2026. 09:20
12.8.2025. - , Rugvica, Zagreb, Hrvatska - Prometna nesreca, sudar cisterne i pet automobila, jedna osoba poginula, pet ozlijedenih. Autocesta zatvorena za promet na tom dijelu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer, 13. veljače oko 21.45 sati, na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, kod Novske, dogodio se prometni događaj u kojem su smrtno stradale dvije, dok su dvije osobe teže ozlijeđene, izvijestila je policija.

Oglas

Za sada nepoznate tri muške i jedna ženska osoba, u svojstvu pješaka, pretrčavale su kolnikom, uslijed čega su u njih udarila dva automobila. Na mjestu događaja dvojica pješaka su smrtno stradala, dok su jedan pješak i pješakinja prevezeni u Opću bolnicu Nova Gradiška gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede. Putnik iz jednog automobila je u ovom događaju lakše ozlijeđen.

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke.

U vremenu od 22,10 do 01,45 sati za sav promet, južna kolnička traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani bila je zatvoren, a promet se odvijao obilazno županijskom cestom.

Policija će o ovoj događaju Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
A3 policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ