Reuters: Naoružane kurdske separatističke snage pokušale ući u Iran iz Iraka

Naoružane kurdske separatističke skupine pokušale su prijeći granicu u Iran iz Iraka, rekla su Reutersu tri izvora upoznata sa slučajem, što upućuje na to da strani akteri možda nastoje iskoristiti nestabilnost nakon višednevnog gušenja prosvjeda protiv Teherana.
Tri izvora, među kojima je bio i visoki iranski dužnosnik, a svi su govorili pod uvjetom anonimnosti, izjavili su da je obavještajna služba susjedne Turske upozorila Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) na prelazak kurdskih boraca preko granice posljednjih dana, donosi Reuters.
Iranski dužnosnik rekao je da se IRGC sukobio s kurdskim borcima, za koje je naveo da su pokušavali stvoriti nestabilnost i iskoristiti prosvjede. Garda je elitna vojna formacija koja je i ranije gušila valove nemira u Iranu.
Turska obavještajna agencija MIT nije odmah komentirala to pitanje, kao ni predsjedništvo u Ankari. Turska, koja kurdske militante na sjeveru Iraka smatra teroristima, posljednjih je dana upozorila da bi svaka strana intervencija u Iranu dovela do eskalacije regionalnih kriza.
Prema riječima iranskog dužnosnika, borci su upućeni iz Iraka i Turske, dodajući da je Teheran zatražio od tih zemalja da zaustave svaki prijenos boraca ili oružja u Iran. Jedna organizacija za ljudska prava priopćila je da su prosvjedi potaknuti Sjedinjenim Državama, koje su zaprijetile intervencijom.
