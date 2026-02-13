"Kad smo izvjesili transparent na Trgu, huligani su nas tražili po zgradi"

"Brzo smo smislili koncept akcije: odlučili smo istaknuti transparent u trenutku kada Marko Perković stupi na pozornicu Trga bana Jelačića. Time smo željeli naglasiti, a to je jako važno, da naša akcija nije bila usmjerena protiv rukometaša. S obzirom na to da nismo znali kad će Thompson točno izaći, morali smo pažljivo pratiti jer nam je bilo važno da akciju provedemo baš kako smo je i zamislili. I uspjeli smo. U tome nam je jako pomogla i N1 televizija, koja je u pravom trenutku snimila postavljanje transparenta i držala ga u kadru cijelo vrijeme dočeka. Hvala im na tome”, naglasila je Marija Mileta.