"Kad smo izvjesili transparent na Trgu, huligani su nas tražili po zgradi"

Aktivistkinje inicijative Ujedinjeni protiv fašizma Marija Mileta i Franka de Syo otkrile su tjedniku Nacional kako je nastala ideja i što su prošle nakon postavljanja transparenta prilikom dočeka brončanih rukometaša i nastupa kontroverznog pjevača 2. veljače u Zagrebu
Na dočeku rukometaša, u trenutku kad je Marko Perković Thompson izašao na pozornicu, u znak prosvjeda protiv njegovih proustaških stavova, s prozora zgrade na uglu Trga bana Jelačića i Gajeve ulice u središtu Zagreba, istaknut je veliki transparent s natpisom “Ujedinjeni protiv fašizma”, koji je snažno odjeknuo u javnosti.
"Bilo nam je jako važno da pošaljemo poruku, da javnost zna da nismo nestali, da se i dalje suprotstavljamo normalizaciji ustaškog pozdrava i radikalnog nacionalizma kroz paravan slavlja zbog sportskog uspjeha. I netko se dosjetio starog transparenta “Ujedinjeni protiv fašizma” koji je prije mnogo godina koristila Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ)”, rekla je Franka de Syo u razgovoru za Nacional.
"Hvala N1 televiziji"
Podsjetila je kako je transparent davno napravljen marš solidarnosti i otad je stajao, za ‘zlu ne trebalo’, a pokazalo se da je opet potreban.
"Brzo smo smislili koncept akcije: odlučili smo istaknuti transparent u trenutku kada Marko Perković stupi na pozornicu Trga bana Jelačića. Time smo željeli naglasiti, a to je jako važno, da naša akcija nije bila usmjerena protiv rukometaša. S obzirom na to da nismo znali kad će Thompson točno izaći, morali smo pažljivo pratiti jer nam je bilo važno da akciju provedemo baš kako smo je i zamislili. I uspjeli smo. U tome nam je jako pomogla i N1 televizija, koja je u pravom trenutku snimila postavljanje transparenta i držala ga u kadru cijelo vrijeme dočeka. Hvala im na tome”, naglasila je Marija Mileta.
Aktivistice su Nacionalovom novinaru rekle da nije bilo ozbiljnih problema, ali i da su se ipak suočile i s opasnom situacijoim.
“Kasnije smo doznali da su nas huligani tražili po zgradi i da su ulazili u zgradu pored one u kojoj smo istaknuli transparent. Nasreću, nisu nas našli. Nikome se ništa nije dogodilo. No mi smo bili svjesni rizika koji preuzimamo. Nikome od nas nije bilo svejedno i moramo priznati da smo se malo čak i bojali. Ali, hvala bogu, sve je prošlo odlično. Policija se pojavila na vratima prostora iz kojeg smo transparent izvjesili na prozoru, ali nisu pokušali ući", otkrila je Mileta.
"Brinuo nas je mogući napad huligana"
Ističe da aktivisti inicijative Ujedinjeni protiv fašizma znaju svoja prava i što policija smije, a što ne smije.
"Bez naloga nisu smjeli ući, a da su pokušali, jasno bi prekoračili ovlasti. Više od dolaska policije brinuo nas je mogući napad huligana. No sve je to manje važno: mi smo svoj cilj ostvarili, pa pozivamo i druge građane da se ohrabre i shvate da snaga leži u međusobnoj solidarnosti i uzajamnoj zaštiti od nasilja, jer stvarni otpor nastupajućem nasilju i ekstremizmu možemo pružiti samo kroz hrabro i neprestano suprotstavljanje u zajedništvu i solidarnosti. Nitko od nas ne može se suprotstaviti sam", zaključila je Mileta.
