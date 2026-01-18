Oglas

KRVOPROLIĆE

Iranski dužnosnik: Broj potvrđenih žrtava u prosvjedima u Iranu dosegao najmanje 5000

author
Hina
|
18. sij. 2026. 11:58
2026-01-12T172556Z_1625654972_RC2AXIAF8H45_RTRMADP_3_IRAN-ECONOMY-PROTESTS
Stringer/via REUTERS

Iranski dužnosnik izjavio je u nedjelju da su vlasti potvrdile da je u prosvjedima u Iranu ubijeno najmanje 5000 ljudi, uključujući oko 500 pripadnika sigurnosnih snaga, okrivljavajući "teroriste i naoružane izgrednike" za ubojstvo "nevinih Iranaca".

Oglas

Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti pitanja, također je za Reuters rekao da su se neki od najtežih sukoba i najveći broj smrtnih slučajeva dogodili u iranskim kurdskim područjima na sjeverozapadu Irana, regiji u kojoj su kurdski separatisti aktivni i gdje su sukobi bili među najnasilnijima u prošlim razdobljima nemira.

"Ne očekuje se da će konačni broj žrtava naglo porasti", rekao je dužnosnik, dodajući da su "Izrael i naoružane skupine u inozemstvu" podržavali i opremali one koji su izlazili na ulice.

Iranske vlasti redovito za nemire okrivljuju strane neprijatelje, uključujući Izrael, glavnog neprijatelja Islamske Republike koji je u lipnju pokrenuo vojne napade na Iran.

Američka skupina za ljudska prava HRANA objavila je u subotu da je broj poginulih dosegao 3308, a još 4382 slučaja se analziraju.

Skupina je objavila da je potvrdila više od 24.000 uhićenja.

Iranska kurdska grupa za ljudska prava Hengaw, sa sjedištem u Norveškoj, objavila je da su se neki od najtežih sukoba tijekom prosvjeda koji su izbili krajem prosinca dogodili u kurdskim područjima na sjeverozapadu zemlje.

Teme
iran prosvjedi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ