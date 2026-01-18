Iranski dužnosnik: Broj potvrđenih žrtava u prosvjedima u Iranu dosegao najmanje 5000

Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti pitanja, također je za Reuters rekao da su se neki od najtežih sukoba i najveći broj smrtnih slučajeva dogodili u iranskim kurdskim područjima na sjeverozapadu Irana, regiji u kojoj su kurdski separatisti aktivni i gdje su sukobi bili među najnasilnijima u prošlim razdobljima nemira.