KAKVE JABUKE JEDEMO?
'Koktel pesticida' zvuči opasno. Pitali smo nadležnu agenciju o čemu je riječ
Nimalo ugodno nije zvučao nedavno objavljen podatak iz izvješća europske nevladine organizacije Pesticide Action Network (PAN) da se na tržištima trinaest europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska, prodaju jabuke sa "zabrinjavajuće velikom količinom ostataka pesticida i neurotoksina" u tom izvješću nazvanim "koktelom pesticida".
PAN je u svom istraživanju analizirao 59 jabuka, od toga tri u Hrvatskoj u kojima je utvrđeno prisustvo pesticida. Prema izvješću te organizacije, 85 posto od ukupno 59 jabuka uzetih za analizu u 13 zemalja, sadržavalo je spomenuti 'koktel pesticida'.
O čemu je točno riječ, pitali smo nadležnu domaću instituciju - Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu (HAPIH).
Dubravka Čelig iz HAPIH-ovog Centra za zaštitu bilja napominje da se izraz 'koktel pesticida' ne koristi se u regulatornim postupcima vezanim na registracije sredstava za zaštitu bilja kao ni u službenim kontrolama, a nema ni znanstvenu podlogu.
"Taj izraz nema znanstvenu podlogu"
"Kao izraz naveden u izvješću nevladine organizacije PAN Europe pretpostavljamo da se taj izraz odnosi na istovremenu prisutnost više različitih pesticida u jabukama, ali to ne možemo sa sigurnošću tvrditi. Iako su istovremeno nađeni na jednom uzorku ne može se tvrditi da imaju zabrinjavajući utjecaj na zdravlje potrošača bez znanstvene podloge i modela procjene rizika", kaže dipl. ing. Čelig.
U Hrvatskoj se, dodaje, provodi Nacionalni program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani kojeg priprema i koordinira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
"Ove godine proizvodi su odabrani u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2025/854 od 7. svibnja 2025. za 2026., 2027. i 2028. godinu. Osim proizvoda propisanih Uredbom, odabiru se i proizvodi važni u prehrani stanovništva Hrvatske i oni proizvodi za koje je prethodnim programima praćenja utvrđeno da prelaze maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) ili je utvrđena nedopuštena primjena."
Kolika razina ostataka pesticida?
Svi sakupljeni uzorci namirnica, a time i jabuka, analiziraju se - kaže naša sugovornica - akreditiranim metodama sukladno zahtjevima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).
"Te metode obuhvaćaju 401 aktivnu tvar i njihove metabolite kod analize proizvoda biljnog podrijetla i 93 aktivne tvari u analizi proizvoda životinjskog podrijetla. Analizu uzoraka provode nacionalni referentni laboratoriji u Republici Hrvatskoj. Ako se u uzorcima nađu ostaci pesticida veći od analitičke granice određivanja, ali manji od MDK vrijednosti, uzorak se smatra sukladan za stavljanje na tržište", napominje Čelig.
Utvrdi li se prekoračenje maksimalne razine ostataka pesticida, provodi se procjena rizika za potrošače u okviru sustava brzog uzbunjivanja i poduzimaju se mjere sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005.
"Ako takav proizvod predstavlja rizik za potrošače, dolazi do opoziva i povlačenja hrane proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla, a rezultati su javno dostupni na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva", kaže Dubravka Čelig iz Centra za zaštitu bilja.
"Aktivira se sustav brzog uzbunjivanja"
Što se tiče prisustva pesticida, konkretno u jabukama, Čelig upućuje na zadnje objavljeno godišnje izvješće Nacionalnog programa ostataka pesticida u hrani i drugih službenih kontrola na ostatke pesticida, ono za 2023. godinu, koje se može pročitati OVDJE.
Ondje stoji da je te godine analizirano 565 uzoraka hrane i da je za 29 uzoraka utvrđeno prekoračenje MDK. No od toga je 17 uzoraka bilo sukladno s obzirom na mjernu nesigurnost, dok je 12 uzoraka bilo nesukladno, odnosno s većom koncentracijom pesticida od dozvoljene. Među tih 12 uzoraka nije bilo jabuka. Viša koncentracija pesticida od dozvoljene utvrđena je u po dva uzorka celera, kivija, kruške i riže te u jednom uzorku rajčice, mandarine, mrkve i naranče.
"U slučaju prekoračenja MDK vrijednosti aktivira se sustav brzog uzbunjivanja, provodi se procjena rizika za potrošače i u slučaju neprihvatljivog rizika donosi odluka o povlačenju s tržišta, što se može vidjeti i u redovnim napisima u medijima", pojašnjava Čelig.
Gdje se uzimaju uzorci jabuka za kontrolu?
Na pitanje o praćenju i kontroli prisustva ostataka pesticida na jabukama, Čelig kaže da se sve te mjere provode tijekom cijele godine na različitim mjestima i neovisno o sortama jabuka.
"Proizvodi se uzorkuju u velikim trgovačkim centrima - centralnim distribucijskim skladištima, tržnicama, veletržnicama, trgovinama, primarnim mjestima proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, eko proizvodnji i mjestima za pakiranje ili otpremu."
