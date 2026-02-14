'Koktel pesticida' zvuči opasno. Pitali smo nadležnu agenciju o čemu je riječ

Ondje stoji da je te godine analizirano 565 uzoraka hrane i da je za 29 uzoraka utvrđeno prekoračenje MDK. No od toga je 17 uzoraka bilo sukladno s obzirom na mjernu nesigurnost, dok je 12 uzoraka bilo nesukladno, odnosno s većom koncentracijom pesticida od dozvoljene. Među tih 12 uzoraka nije bilo jabuka. Viša koncentracija pesticida od dozvoljene utvrđena je u po dva uzorka celera, kivija, kruške i riže te u jednom uzorku rajčice, mandarine, mrkve i naranče.