Treći uzastopni mandat: Željana Zovko ponovno potpredsjednica Kluba EPP-a

"Treći uzastopni izbor za potpredsjednicu za mene je velika čast i odgovornost, ali i priznanje radu kojim sam pridonosila zajedničkim prioritetima našeg Kluba. Zahvaljujem kolegicama i kolegama na podršci, Hrvatskoj demokratskoj zajednici i predsjedniku Andreju Plenkoviću na ukazanom povjerenju te hrvatskom HDZ/EPP izaslanstvu koje je podržalo moju kandidaturu. Ovaj rezultat potvrđuje i snažan položaj našeg izaslanstva, koje sa šest zastupnika pridonosi oblikovanju europskih politika”, poručila je Željana Zovko nakon izbora.