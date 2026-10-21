POSEBNO ZAHVALILA PLENKOVIĆU
Treći uzastopni mandat: Željana Zovko ponovno potpredsjednica Kluba EPP-a
HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko danas je treći put zaredom izabrana za potpredsjednicu Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP), najbrojnije političke skupine u Europskom parlamentu, objavio je ured zastupnice u utorak navečer.
Na izborima za vodstvo Kluba zastupnici su birali predsjednika i deset potpredsjednika, a povjerenje za vođenje Kluba ponovno je dobio Manfred Weber
"Treći uzastopni izbor za potpredsjednicu za mene je velika čast i odgovornost, ali i priznanje radu kojim sam pridonosila zajedničkim prioritetima našeg Kluba. Zahvaljujem kolegicama i kolegama na podršci, Hrvatskoj demokratskoj zajednici i predsjedniku Andreju Plenkoviću na ukazanom povjerenju te hrvatskom HDZ/EPP izaslanstvu koje je podržalo moju kandidaturu. Ovaj rezultat potvrđuje i snažan položaj našeg izaslanstva, koje sa šest zastupnika pridonosi oblikovanju europskih politika”, poručila je Željana Zovko nakon izbora.
Od dolaska u Europski parlament 2016. godine Zovko je rad usmjerila na vanjsku politiku, sigurnost i obranu, međunarodnu trgovinu te proširenje Europske unije. Svoje diplomatsko iskustvo prenijela je i u rad Predsjedništva Kluba, gdje je pokrenula bližu koordinaciju s partnerima EPP-a u parlamentarnim skupštinama Vijeća Europe, OESS-a i NATO-a. Cilj tog povezivanja bio je osigurati snažnije i usklađenije zastupanje zajedničkih prioriteta u području sigurnosti, demokracije, ljudskih prava i vladavine prava.
Čime se Zovko bavi u Europskom parlamentu?
U aktualnom parlamentarnom sazivu povjeren joj je portfelj EPP diplomacije, u okviru kojeg je dodatno razvijala odnose s međunarodnim partnerima. Poseban naglasak stavila je na održavanje dijaloga s predstavnicima obiju političkih stranaka u američkom Kongresu. Kao stalna izvjestiteljica EPP-a za trgovinske odnose sa SAD-om, radila je na očuvanju stabilnosti transatlantskog gospodarskog partnerstva i parlamentarnoj potpori trgovinskom sporazumu iz Turnberryja.
"Diplomacija mora donijeti konkretne rezultate za naše građane i gospodarstva. U odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama vodila sam se potrebom zaštite naših poduzeća i 16 milijuna radnih mjesta koja ovise o transatlantskom gospodarstvu. Partnerstva koja jačaju europsku sigurnost, gospodarsku stabilnost i naš utjecaj u svijetu bit će i dalje u fokusu mog djelovanja.”
Zovko je svoj angažman razvijala kroz suradnju s Australijom i Švicarskom, povezujući parlamentarnu diplomaciju s trgovinskim, sigurnosnim i obrambenim prioritetima Unije.
Važan dio njezina rada ostaje i međukulturni i međureligijski dijalog. Kao supredsjedateljica radne skupine EPP-a posvećene tom području, zalagala se za slobodu vjere i uvjerenja, zaštitu progonjenih kršćana te uključivanje različitih vjerskih zajednica u dijalog s europskim institucijama. Posebno priznanje tom radu predstavljali su susreti sa Svetim Ocem.
"Povjerenje koje sam danas dobila dodatni mi je poticaj da kroz diplomaciju i snažna partnerstva nastavim raditi za sigurniju Europu, konkurentnije gospodarstvo i dobrobit hrvatskih i europskih građana”, zaključila je Zovko, navodi se u priopćenju.
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