Zovko odgovorila Konakoviću, zatražila reakciju EU-a: "Huškački govor, zastrašivanje..."

Najbolji odgovor na iznesene neistine moj je gotovo desetogodišnji rad u Europskom parlamentu za europsku, stabilnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Kao izvjestiteljica Europskog parlamenta za Instrument pretpristupne pomoći IPA III i Plan rasta za zapadni Balkan aktivno sam radila na tome da Bosna i Hercegovina dobije pristup europskim sredstvima namijenjenima reformama, gospodarskom razvoju, povezivanju i poboljšanju životnog standarda svih njezinih građana. Kontinuirano sam se zalagala da Bosna i Hercegovina dobije status kandidatkinje, da se otvore pristupni pregovori te da proširenje na zapadni Balkan ostane strateški prioritet Europske unije.