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Istraga o hibridnom napadu u Njemačkoj: Tragovi vode u Poljsku i Srbiju
Njemačke sigurnosne službe istražuju moguće veze između drona s eksplozivom, pronađenog početkom kolovoza u blizini zračne luke Leipzig/Halle, i ranijih incidenata u Poljskoj i na srpsko-mađarskoj granici.
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Kako doznaje Spiegel, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih krugova, istražitelji pokušavaju utvrditi jesu li slučajevi međusobno povezani.
Jedan od dosad identificiranih osumnjičenika u istrazi njemačkih vlasti dovodi se u vezu i s podmetanjem požara u trgovini građevinskim materijalom u poljskom Łódźu u srpnju 2024. Prema informacijama iz istražnih krugova, taj je muškarac navodno bio u kontaktu s ruskim obavještajnim službama.
Istraga je proširena i na događaj od 11. lipnja na srpsko-mađarskoj granici, gdje su srpske sigurnosne službe uhitile dvojicu muškaraca. Kod njih su pronađeni dijelovi modificiranog drona, odašiljači namijenjeni njegovu upravljanju te dvije limenke s eksplozivom.
Dijelovi pronađeni kod uhićenih muškaraca, prema informacijama iz istražnih krugova, pokazuju određene sličnosti s dronom pronađenim kod Leipziga. U oba je slučaja, prema dosadašnjim saznanjima, eksploziv bio smješten u limenci pričvršćenoj za dron.
Dvojica muškaraca uhićenih na granici, od kojih je jedan državljanin Srbije, a drugi ima srpsko i rusko državljanstvo, nalaze se u istražnom zatvoru. Njemačke sigurnosne službe sada pokušavaju utvrditi jesu li bili u kontaktu s osobom koja se pojavljuje i u istrazi incidenta kod zračne luke Leipzig/Halle.
Dron s eksplozivom pronađen je navečer 4. kolovoza u blizini zračne luke, nedaleko od nekoliko ukrajinskih teretnih zrakoplova.
Leipzig/Halle važna je logistička točka za prijevoz vojne pomoći Ukrajini, a od početka ruske invazije zračna luka koristi se za potporu ukrajinskim oružanim snagama.
Nova saznanja dodatno su ojačala sumnje njemačkih vlasti da pronalazak drona nije bio izoliran slučaj. Njemačka je ranije objavila da raspolaže dokazima koji upućuju na to da Rusija stoji iza pokušaja napada, dok su europski dužnosnici incident opisivali kao dio šireg hibridnog djelovanja.
Nekoliko europskih obavještajnih službi raspolaže podacima o najmanje četiri sabotažne mreže koje navodno djeluju pod ruskom kontrolom na području Europske unije.
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