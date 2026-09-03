Istraga o hibridnom napadu u Njemačkoj: Tragovi vode u Poljsku i Srbiju

Dvojica muškaraca uhićenih na granici, od kojih je jedan državljanin Srbije, a drugi ima srpsko i rusko državljanstvo, nalaze se u istražnom zatvoru. Njemačke sigurnosne službe sada pokušavaju utvrditi jesu li bili u kontaktu s osobom koja se pojavljuje i u istrazi incidenta kod zračne luke Leipzig/Halle.