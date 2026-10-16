Držao misu
Vatikan objavio prve fotografije pape Lava XIV. nakon operacije
Vatikan je objavio prve fotografije pape Lava XIV. nakon operacije kojom mu odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.
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Na društvenim mrežama su iz Vatikana podijelili fotografije na kojima papa slavi misu u dvorani uređenoj na 10. katu bolnice Gemelli.
Misi je nazočilo nekoliko članova medicinskog i sestrinskog osoblja bolnice Gemelli, kao i pripadnici Žandarmerijskog zbora Države Vatikanskoga Grada.
"Papa je u svojoj propovijedi zahvalio svim djelatnicima – liječnicima, medicinskim sestrama i bolničarima – na poslu koji svakodnevno obavljaju skrbeći o pacijentima u njihovoj ranjivosti, a posebno na svemu što su učinili i što nastavljaju činiti za njega”, stoji u priopćenju.
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