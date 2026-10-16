Oglas

Držao misu

Vatikan objavio prve fotografije pape Lava XIV. nakon operacije

author
N1 Info
|
16. lis. 2026. 15:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
papa
Vatican News/Facebook

Vatikan je objavio prve fotografije pape Lava XIV. nakon operacije kojom mu odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.

Oglas

Na društvenim mrežama su iz Vatikana podijelili fotografije na kojima papa slavi misu u dvorani uređenoj na 10. katu bolnice Gemelli.

Misi je nazočilo nekoliko članova medicinskog i sestrinskog osoblja bolnice Gemelli, kao i pripadnici Žandarmerijskog zbora Države Vatikanskoga Grada.

"Papa je u svojoj propovijedi zahvalio svim djelatnicima – liječnicima, medicinskim sestrama i bolničarima – na poslu koji svakodnevno obavljaju skrbeći o pacijentima u njihovoj ranjivosti, a posebno na svemu što su učinili i što nastavljaju činiti za njega”, stoji u priopćenju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
vatikan papa papa lav xiv.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ