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UPOZORENJE HAPIH-A

S polica se povlači popularni proizvod, provjerite jeste li ga već kupili

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Hina
|
16. lis. 2026. 13:54
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Ilustracija: Nicolás Rueda/Pexels

Iz predostrožnosti se iz prodaje povlači pakiranje chia sjemenki od 200 grama dobavljača Biolife d.o.o. zbog prisutnosti neželjenih primjesa, o čemu je potrošače izvijestio Državni inspektorat a objavila u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

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Opoziv se odnosi na proizvod Chia sjemenke, pakiranje od 200 grama, LOT/serije PTR250181-08, s rokom najbolje upotrijebiti do 30. rujna 2027. i EAN oznakom 3859892617509.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Europske unije o općim načelima i uvjetima zakona o hrani, stoji u obavijesti.

Dobavljač proizvoda je Biolife d.o.o. iz Zagreba, a u maloprodaji je bio u Müller trgovinama.

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chia sjemenke hapih povlačenje proizvoda

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