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OPORAVLJA SE

Papa nakon operacije počeo hodati i normalno jesti, Vatikan objavio nove informacije

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N1info
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14. lis. 2026. 16:45
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Maurizio Brambatti/via REUTERS / Maurizio Brambatti

Papa Lav XIV. dobro se oporavlja nakon operacije kojom mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a prema izvješću Vatikana, počeo je hodati i normalno jesti.

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Krvne pretrage i rendgenska snimka prsnog koša, obavljene u srijedu, pokazale su uredne postoperativne rezultate, objavio je Vatikan. Papa je ujedno započeo respiratornu fizioterapiju, piše Reuters.

Vijest o dijagnozi raka pluća kod 71-godišnjeg poglavara Katoličke crkve izazvala je zabrinutost među vjernicima i otvorila pitanja o daljnjem tijeku njegova pontifikata, započetog u svibnju 2025. godine.

Papa je operiran u utorak, kada mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila kako bi se uklonilo kancerogeno tkivo. Zahvat je trajao oko 90 minuta i protekao bez komplikacija, izvijestili su njegov glavni kirurg Stefano Margaritora i osobni liječnik Luigi Carbone.

Lav XIV. boluje od adenokarcinoma pluća, najčešćeg oblika raka pluća. Vatikan zasad nije objavio veličinu tumora ni informaciju o tome je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što je važno za procjenu prognoze.

Papin put u Južnu Ameriku zasad ostaje u planu

Prema ranijim najavama Vatikana, papa bi u bolnici trebao ostati otprilike tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. listopada.

Unatoč zdravstvenim problemima, planirano putovanje u Južnu Ameriku zasad nije promijenjeno. Lav XIV. trebao bi od 6. do 17. studenoga posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Iz vatikanskog ureda za tisak u srijedu su poručili da se u vezi s tim putovanjem "ništa nije promijenilo".

Papa je vrhovni autoritet za oko 1,4 milijarde katolika u svijetu i nema zamjenika koji automatski preuzima njegove ovlasti kada se razboli. Dok nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti, administrativni poslovi u Vatikanu nastavljaju se uobičajeno, dok se odgađaju odluke za koje je potrebno njegovo odobrenje.

Vjernici mole za njegov oporavak

Na misi na otvorenom na Trgu svetog Petra u srijedu molilo se za papin uspješan oporavak i potpuno ozdravljenje. Misu je predvodio filipinski kardinal Luis Tagle, umjesto Lava XIV.

Okupljanje je ujedno bilo završni događaj skupa biskupa koji je papa sazvao kako bi raspravljali o crkvenim učenjima vezanima uz obiteljski život. Riječ je o dosad najvećem okupljanju crkvenih čelnika tijekom njegova pontifikata.

Podršku papi izrazili su i politički čelnici. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je da se sa suprugom Jeanette moli za njega.

"Molim Gospodina da mu podari snagu i da Duh Sveti vodi medicinske stručnjake koji se brinu o Svetom Ocu", poručio je Rubio na društvenoj mreži X.

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