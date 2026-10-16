Razočarani otac pisao Hajduku i zatražio ispis djece: "Ne tjeraju me s tribina navijači, nego uprava"

"Hajduk nije ova uprava, niti su to takvi navijači - Hajduk smo mi svi ostali, koji smo u većini i koji volimo svoj grad i klub za koji navijamo, kao što su to bile generacije prije nas. Za takav Hajduk i za njegovu povijest ćemo moja djeca i ja i dalje s ponosom biti, ali ne želimo svojim dolaskom na stadion i članstvom davati podršku ljudima koji veličaju ili ne osuđuju najgori period čovječanstva", poručio je otac.