"Molim vas, molite za mene"
Papa se oglasio prvi put nakon operacije
Papa Lav XIV. prvi se put javno oglasio nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut u utorak u Rimu, zahvalivši vjernicima na molitvama i podršci te ih zamolivši da nastave moliti za njegovo zdravlje.
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Papa se u srijedu pisanim putem obratio sudionicima simpozija organiziranog u povodu desete obljetnice dokumenta Amoris laetitia, koji je napisao njegov prethodnik papa Franjo, a bavi se pastoralnim djelovanjem Katoličke crkve u području braka i obitelji.
"Kao što znate, ovih dana nisam mogao biti među vama. Od srca vam zahvaljujem na molitvama i na radu koji ste zajedno ostvarili. Vaša razmjena iskustava i pozorno slušanje uistinu su dar cijeloj Crkvi", poručio je Lav XIV., prenosi CNN.
Svoju je poruku zaključio molbom vjernicima da ga nastave imati u svojim molitvama.
"Molim vas, molite za mene, kao što i ja molim za vas", poručio je Papa.
U međuvremenu su objavljene i nove informacije o njegovu zdravstvenom stanju. Prema dostupnim informacijama, 71-godišnji poglavar Katoličke crkve oporavlja se nakon operacije, a njegovo stanje razvija se u skladu s očekivanjima.
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