Oglas

"Molim vas, molite za mene"

Papa se oglasio prvi put nakon operacije

author
N1 Info
|
14. lis. 2026. 20:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Papa Lav
FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Papa Lav XIV. prvi se put javno oglasio nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut u utorak u Rimu, zahvalivši vjernicima na molitvama i podršci te ih zamolivši da nastave moliti za njegovo zdravlje.

Oglas

Papa se u srijedu pisanim putem obratio sudionicima simpozija organiziranog u povodu desete obljetnice dokumenta Amoris laetitia, koji je napisao njegov prethodnik papa Franjo, a bavi se pastoralnim djelovanjem Katoličke crkve u području braka i obitelji.

"Kao što znate, ovih dana nisam mogao biti među vama. Od srca vam zahvaljujem na molitvama i na radu koji ste zajedno ostvarili. Vaša razmjena iskustava i pozorno slušanje uistinu su dar cijeloj Crkvi", poručio je Lav XIV., prenosi CNN.

Svoju je poruku zaključio molbom vjernicima da ga nastave imati u svojim molitvama.

"Molim vas, molite za mene, kao što i ja molim za vas", poručio je Papa.

U međuvremenu su objavljene i nove informacije o njegovu zdravstvenom stanju. Prema dostupnim informacijama, 71-godišnji poglavar Katoličke crkve oporavlja se nakon operacije, a njegovo stanje razvija se u skladu s očekivanjima.

Teme
papa papa lav papa lav xiv.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ