policija u akciji
Pogledajte snimke privođenja pripadnika Torcide, jedan od uhićenih vikao da ga bole leđa
Nakon što su uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu odjekivale parole kojima su veličani Adolf Hitler i nacistički koncentracijski logor Auschwitz, policija je krenula u opsežnu akciju privođenja osumnjičenih.
Oglas
Dalmatinski portal snimio je uhićenje na Matejuški, a posebno se izdvaja prizor u kojem jedan od uhićenih tijekom postupanja policijskih službenika glasno viče da ga bole leđa. Njegovi povici čuju se na snimci koja prikazuje dio policijske akcije.
Splitska policija, uz pomoć kolega iz drugih policijskih uprava, od početka tjedna angažirana je na održavanju javnog reda i mira uoči nogometnog susreta, no posao za policijske službenike nije završio posljednjim sučevim zviždukom.
U tijeku je opsežno kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba osumnjičenih za uzvikivanje nacističkih parola. Policija ih identificira i na temelju videosnimki nastalih uoči utakmice.
Kako je izgledao dio policijske akcije privođenja, pogledajte OVDJE.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas