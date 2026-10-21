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Važne vijesti iz Vatikana: Oglasili se o zdravstvenom stanju Pape

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21. lis. 2026. 21:40
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Simone Risoluti/via REUTERS

Vatikanski tiskovni ured objavio je najnovije informacije o papinom zdravstvenom stanju nakon operacije pluća.

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Operacija raka kojoj je papa Lav XIV. podvrgnut početkom ovog mjeseca bila je uspješna te nije potrebno daljnje liječenje, priopćio je u srijedu Tiskovni ured Vatikana.

"Danas su dovršeni konačni histološki nalazi i molekularno-biološke analize tkiva uklonjenog tijekom operacije Svetog Oca", izjavili su dr. Luigi Carbone i prof. Stefano Margaritora.

"Rezultati su potvrdili da je riječ o adenokarcinomu pluća te da je bolest bila lokalizirana. Naknadna onkološka procjena potvrdila je da nije potrebna daljnja terapija", dodaje se u priopćenju, prenosi CNN.

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papa papa lav xiv.

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