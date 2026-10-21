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ured Patriota

Pretresi u Europskom parlamentu: EPPO istražuje moguću pronevjeru novca

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Hina
|
21. lis. 2026. 16:24
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europski parlament
FREDERICK FLORIN / AFP

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u srijedu je izvršio pretrese ureda Patriota za Europu (PfE) u Europskom parlamentu zbog slučaja povezanog s grupacijom iz prošlog saziva, priopćila je ta desna politička skupina u srijedu.

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France Presse piše da je istraga usmjerena na Identitet i demokraciju (ID), bivšu političku grupaciju iz prošlog saziva parlamenta.

Patrioti za Europi, nova grupacija, treća najveća u Europskom parlamentu, brzo se distancirala od slučaja.

U priopćenju su naveli da su istrage usmjerene na bivše urede ID-a te da ne postoji „nikakav pravni kontinuitet” između te dvije skupine. 

„Pretraga je usmjerena na bivšeg glavnog tajnika ID-a u sklopu istrage o toj bivšoj grupaciji. Patrioti nisu meta niti je ijedan zastupnik obuhvaćen pretresom”, rekao je France Presseu dužnosnik te grupacije. 

Istraga EPPO-a zbog moguće pronevjere europskih sredstava ID-a tijekom parlamentarnog saziva 2019. – 2024. u lipnju je već dovela do niza pretresa u nekoliko europskih zemalja, uključujući Francusku.

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Teme
eppo europski parlament

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