Nakon što je tijekom predizborne kampanje bio metom islamofobne retorike, političar u usponu, koji će postati prvi američki senator muslimanske vjeroispovijesti, u pobjedničkom se govoru narugao svojim desničarskim kritičarima. Istodobno je otvoreno zagovarao palestinsku stvar te isticao svoju vjeru i egipatsko podrijetlo, piše AP.