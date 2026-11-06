"hamdulilah"
VIDEO / "JD, habibi": El-Sayedovo korištenje arapskog izraza u poruci Vanceu postalo hit
Od Michigana do Bliskog istoka, Arapi slave izbornu pobjedu Abdula El-Sayeda i oduševljeni su što je u američki politički rječnik uveo arapske izraze poput „habibi” i „inšalah”.
Nakon što je tijekom predizborne kampanje bio metom islamofobne retorike, političar u usponu, koji će postati prvi američki senator muslimanske vjeroispovijesti, u pobjedničkom se govoru narugao svojim desničarskim kritičarima. Istodobno je otvoreno zagovarao palestinsku stvar te isticao svoju vjeru i egipatsko podrijetlo, piše AP.
„JD, habibi”, poručio je Abdul El-Sayed u pobjedničkom govoru američkom potpredsjedniku JD-ju Vanceu, koji je ranije upozoravao da će El-Sayed predvoditi izgrednike u paljenju Detroita.
„Ima nečeg prekrasno ironičnog u činjenici da si me prema Ustavu dužan prisegnuti u siječnju”, dodao je.
„Habibi” je izraz od milja
„Habibi” u doslovnom prijevodu znači „moj voljeni”, a riječ se često pojavljuje u arapskim pop-pjesmama. U svakodnevnom govoru može značiti i „prijatelju”, „stari” ili „brate”.
El-Sayedovi pristaše tijekom kampanje nosili su majice s natpisom „Habibi za Abdula”.
El-Sayed, sin egipatskih imigranata, izjavio je da je njegova kampanja pretvorila „inšalah”, što znači „ako Bog da”, u „hamdulilah”, odnosno „hvala Bogu”.
Arapi su s oduševljenjem dočekali njegovo dobronamjerno zadirkivanje američkog potpredsjednika, a mnogi su na društvenim mrežama počeli objavljivati isječke glazbenih spotova u kojima se pojavljuje riječ „habibi”.
Bio je to rijedak izljev radosti u regiji traumatiziranoj prošlim i sadašnjim sukobima, koji su ujedno pridonijeli širenju negativnih stereotipa o Arapima na Zapadu.
Jedan korisnik društvene mreže X objavio je snimku egipatske pjevačke dive Shireen Abd El-Wahab kako pleše uz jednu od svojih najpopularnijih pjesama, našalivši se da će je El-Sayed proglasiti novom američkom himnom.
Egipćani su u arapskom svijetu poznati po svojem smislu za humor i sposobnosti da se šale čak i u najtežim životnim okolnostima. Takav duh populariziran je kroz filmove i nastupe poznatih komičara.
Nadovezujući se na El-Sayedov pobjednički govor, neki su dijelili popularni meme iz egipatskog filma u kojem muškarac pod utjecajem droge dolazi na sprovod i ne može se prestati smijati.
„Došao sam se ovdje šaliti”, stoji u opisu objave, koji citira repliku iz filma.
Egipatski akademik Khalil al-Anani pohvalio je El-Sayeda na društvenoj mreži X.
„'Habibi' je najslađa riječ”, napisao je, zahvalivši novoizabranom senatoru što je Egipćanima donio radost.
Znakovi promjene nakon desetljeća predrasuda
Amerikanci arapskog podrijetla i muslimanske vjeroispovijesti desetljećima su izloženi predrasudama. Popularni filmovi često su ih prikazivali kao teroriste, dok su desničarski političari raspirivali neutemeljene strahove od uvođenja šerijata, odnosno islamskog prava.
Tijekom predizborne kampanje američki predsjednik Donald Trump nazivao je El-Sayeda „džihadistom”, spominjao terorističke napade 11. rujna i namjerno pogrešno izgovarao kandidatovo ime.
Korisnici društvenih mreža na takve su napade odgovarali duhovitim snimkama, uključujući videozapise libanonske pjevačke dive Haife Wehbe kako pleše trbušni ples te mladih žena s hidžabima koje plešu breakdance na ulicama.
El-Sayed se u pobjedničkom govoru osvrnuo i na Trumpovo namjerno pogrešno izgovaranje njegova imena.
„Donalde, slušaj, znam da si imao problema s mojim imenom”, rekao je.
„Zato me, nakon što JD u siječnju primi moju prisegu, jednostavno možeš zvati 'senatore'.”
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