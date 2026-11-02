bitka za Michigan
Zašto je demokratkinja Haley Stevens podržala republikanskog kandidata za američki Senat?
Stevens je podržala Mikea Rogersa nakon žestokog sukoba s demokratskim kandidatom Abdulom El-Sayedom.
Samo dva dana prije izlaska birača na birališta, demokratska kongresnica podržala je republikanskog kandidata u jednoj od najpraćenijih izbornih utrka na američkim izborima za Kongres, piše Al Jazeera.
Haley Stevens, koja je u kolovozu izgubila na demokratskim predizborima za Senat u Michiganu, u nedjelju je objavila da podržava republikanca Mikea Rogersa, a ne kandidata vlastite stranke Abdula El-Sayeda.
Odluka je uslijedila nakon višetjednih napetosti između dvoje demokrata zbog Izraela te je izazvala oštre reakcije unutar stranke, koja se bori za preuzimanje kontrole nad Kongresom i ograničavanje moći predsjednika Donalda Trumpa.
Evo što je dosad poznato.
Tko je Haley Stevens?
Stevens je demokratska zastupnica u Kongresu iz Michigana koja je tijesno izgubila na stranačkim predizborima za Senat od El-Sayeda, bivšeg dužnosnika javnog zdravstva koji bi mogao postati prvi musliman izabran u američki Senat.
Unatoč žestokoj predizbornoj borbi, Stevens je obećala podržati El-Sayeda, a još je u srijedu govorila da želi njegovu pobjedu. To je bilo unatoč tome što je njezin zaručnik Jason Turkish, židovski demokrat i odvjetnik za građanska prava, najavio da će glasati za Rogersa.
Turkish, koji je prema izvješćima Savezne izborne komisije (FEC) tijekom ovog izbornog ciklusa donirao gotovo 250.000 dolara demokratima i republikancima, optužio je El-Sayeda za antisemitizam, tvrdeći da se židovski birači zbog njegove retorike o Izraelu i ratu u Gazi osjećaju nesigurno.
Međutim, Stevens je u nedjelju promijenila stav.
Zašto je Stevens podržala republikanca Mikea Rogersa?
Odluka je uslijedila nakon višetjednih napetosti oko Izraela, koje su posljednjih dana kampanje postajale sve izraženije u javnosti. Stevens snažno podržava Izrael, dok je El-Sayed otvoreni kritičar izraelskog genocida u Gazi i američke vojne pomoći Izraelu.
Njihove razlike bile su jedno od glavnih pitanja i tijekom demokratskih predizbora, kada je organizacija za političko financiranje povezana s Američko-izraelskim odborom za javne poslove (AIPAC) potrošila desetke milijuna dolara kako bi podržala Stevens.
Najnoviji sukob počeo je prošlog tjedna, kada je neovisna organizacija Rebellion PAC, koja podržava El-Sayeda, objavila predizborni oglas koji povezuje američku vojnu pomoć Izraelu s problemima Amerikanaca zbog visokih troškova života.
U oglasu se prikazuje par koji kupuje namirnice i odlučuje vratiti kutiju jaja na policu jer taj novac treba uštedjeti za „ubijanje Palestinaca”.
Stevens je oglas nazvala antisemitskim i zatražila od El-Sayeda da ga osudi. Također ga je optužila da iznosi slične argumente kao u oglasu, sugerirajući da bi se novac koji se troši na Izrael mogao umjesto toga usmjeriti u škole, zdravstvo i skrb za djecu.
El-Sayed je odgovorio da oglas nije proizvela njegova kampanja i da se ne slaže s njegovom porukom. Dodao je da Stevens pokušava ponovno otvoriti sukobe iz stranačkih predizbora umjesto da se usredotoči na pobjedu nad Rogersom.
Sukob kulminirao nakon otkazivanja zajedničkog pojavljivanja
Napetosti su dosegnule vrhunac u nedjelju, kada su Stevens i El-Sayed trebali zajedno prisustvovati crkvenoj službi kao znak demokratskog jedinstva, ali je Stevens poručeno da nije dobrodošla.
„Naš demokratski kandidat za Senat rekao je da više nisam dobrodošla u njegovoj kampanji i da se trebam držati podalje”, izjavila je u videu objavljenom na platformi X, najavljujući da će podržati Rogersa.
„I u pravu je. Zato danas podržavam Mikea Rogersa za američki Senat.”
Međutim, kongresnica Debbie Dingell, demokratkinja iz Michigana koja je pomogla organizirati događaj, rekla je da je upravo ona zamolila Stevens da ne dođe.
Za Associated Press izjavila je da je njezina prisutnost „postala preveliko odvraćanje pozornosti”. Tijekom gostovanja na CNN-u u nedjelju Stevens je morala objasniti zašto je promijenila stav nakon što je prethodno podržala El-Sayeda.
„Radi se o tome da Abdul postaje sve ljući i ljući”, rekla je Stevens o svojem bivšem protukandidatu na stranačkim predizborima, tvrdeći da je tijekom kampanje poduzeo „neke” antisemitske postupke.
„Pokušavam pomoći Demokratskoj stranci.”
„To je jedan od najbolnijih intervjua koje sam ikada gledala. Bila sam zabrinuta za nju cijeli prošli tjedan, i ona je ljudsko biće”, rekla je Dingell za CNN neposredno nakon intervjua sa Stevens.
„Više sam puta razgovarala s njom. I nisam ni približno jedina koja je to učinila”, dodala je.
Stevens je također kritizirala El-Sayedovu povezanost s političkim komentatorom i streamerom Hasanom Pikerom, čiji je ujak Cenk Uygur osnovao organizaciju PAC koja je objavila sporni oglas.
U nedjelju je, stojeći uz Rogersa, novinarima poručila:
„Ne možemo podržavati mržnju. Ne možemo podržavati Hasana Pikera.”
Ustrajala je na tvrdnji da je i dalje demokratkinja te da planira glasati za demokratske kandidate u 90 posto izbornih utrka na svojem glasačkom listiću, ali da će njezin glas za Senat pripasti Rogersu.
Demokrati bijesni: „Ovo je sramotna izdaja”
Odluka Stevens izazvala je oštre reakcije demokrata, uključujući neke od najviših stranačkih dužnosnika.
Vođa demokrata u Senatu Chuck Schumer, koji je svojedobno potaknuo Stevens da se kandidira za upražnjeno senatorsko mjesto u Michiganu, njezinu je podršku Rogersu nazvao „sramotnom izdajom”, poručivši da demokratski senatori ostaju ujedinjeni u podršci El-Sayedu.
El-Sayed je, međutim, odbacio pitanja o tome je li Stevens izdala Demokratsku stranku, rekavši da ga više zanimaju problemi s kojima se suočavaju birači u Michiganu.
„Na kraju krajeva, zapravo uopće ne razmišljam o Haley Stevens”, rekao je novinarima.
„Jednostavno me manje zanimaju političke igre, a više konkretne politike.”
Pozvao je birače da se umjesto toga usredotoče na zdravstvo, građanska prava i razlike između njegove kampanje i kampanje Rogersa, kojeg podržava Trump.
Demokratski nacionalni odbor (DNC) objavio je oštro priopćenje povodom „političkih predstava Haley Stevens u posljednji trenutak”.
„Razočaravajuća odluka Haley Stevens da podrži Mikea Rogersa, Trumpova saveznika koji bi se pridružio republikanskim nastojanjima da iznevjere radničke obitelji, predstavlja izdaju vrijednosti Demokratske stranke”, izjavio je predsjednik DNC-a Ken Martin.
„U trenutku kada su demokrati ujedinjeni u borbi za obitelji u Michiganu i suprotstavljanju Trumpovoj politici, odbacujemo ove pokušaje unošenja podjela u našu stranku.”
Oštro je reagirala i Demokratska stranka Michigana (MDP).
„Odluka Haley Stevens da vodi kampanju s Rogersom pokazuje da je napustila sve za što tvrdi da joj je stalo”, izjavio je predsjednik MDP-a Curtis Hertel.
„Odbacujemo pokušaje Stevens i aktera koji ne djeluju u dobroj vjeri da podijele našu stranku i potkopaju naš zamah te nećemo dopustiti da nas ova odvraćanja pozornosti u posljednji trenutak zaustave.”
Zbog podrške republikancu ostala i bez članova vlastitog tima
Odluka Stevens izazvala je i ostavke unutar njezina vlastitog tima.
Njezin predstojnik ureda tijekom posljednjih osam godina, Justin German, objavio je da su on i još nekoliko zaposlenika podnijeli ostavke zbog njezine podrške Rogersu.
„Šokirani smo i slomljena srca zbog odluke kongresnice Stevens da podrži Mikea Rogersa”, poručio je German u izjavi koju je prvi objavio CNN.
Stevens tijekom intervjua za CNN nije željela izričito potvrditi jesu li članovi njezina kongresnog osoblja podnijeli ostavke, nego je rekla da njezin ured „prolazi kroz tranziciju” dok se priprema napustiti Kongres u siječnju.
Može li podrška Stevens utjecati na izbore u Michiganu?
El-Sayed i Rogers natječu se za mjesto demokratskog senatora Garyja Petersa, koji odlazi u mirovinu, u tijesnoj izbornoj utrci koja bi mogla pomoći odrediti koja će stranka kontrolirati američki Senat.
Republikanci trenutačno kontroliraju oba doma Kongresa, a demokrati se nadaju osvajanju dovoljnog broja mandata kako bi se mogli suprotstaviti Trumpovoj politici i pojačati nadzor nad njegovom administracijom.
Stevens je na stranačkim predizborima pobijedila El-Sayeda u okrugu Wayne, koji obuhvaća Detroit, te susjednom okrugu Oakland, zahvaljujući potpori crnih i židovskih demokratskih birača.
Oba okruga tradicionalna su demokratska uporišta, u kojima bi izlaznost mogla imati presudnu ulogu u određivanju rezultata izbora u utorak. Sada se postavlja pitanje može li podrška Stevens uvjeriti dio njezinih birača da glasaju za Rogersa ili ih odvratiti od izlaska na izbore.
Prema Reutersu, istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je El-Sayed uglavnom uspio objediniti potporu demokratskih birača. Prijevremeno glasanje počelo je 24. listopada, prije izbijanja najnovijeg sukoba.
Što slijedi za Haley Stevens?
Kandidatura Stevens za američki Senat ranije ove godine onemogućila joj je da se ponovno kandidira za svoje mjesto u Zastupničkom domu.
Iako su joj preostala samo dva mjeseca mandata, Stevens bi se mogla suočiti sa sankcijama ogorčenih demokrata u Kongresu kada se vrate u Washington tjedan dana nakon izbora u utorak.
Međutim, zasad nije jasno kakve bi te sankcije mogle biti.
Pravila demokratskog kluba zastupnika u Zastupničkom domu propisuju da član, kako bi „zadržao članstvo”, „ne smije sudjelovati u predizbornim aktivnostima za bilo kojeg kandidata na stranačkim saveznim izborima koji nije član Demokratske stranke”.
Ured Hakeema Jeffriesa, vođe demokratske manjine u Zastupničkom domu, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare