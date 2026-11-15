U četvrtak je bombardiranju bolnice Naser u Kan Junisu ubijeno šest ljudi, a još sedam ih je pobijeno na ostalim mjestima u Pojasu Gaze, podaci su palestinskih medicinskih službi. S ukupno 13 smrtnih slučajeva bio je to dan s najviše mrtvih od održavanja izraelskih parlamentarnih izbora 27. listopada.