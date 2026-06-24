Izraelci gađali šator u "sigurnoj zoni", poginuo 12-godišnji dječak. Ubijen i Palestinac na Zapadnoj obali

Ministarstvo zdravstva u Gazi navodi da je od stupanja na snagu primirja u listopadu 2025. godine u izraelskim napadima poginulo najmanje 1.027 Palestinaca, a ozlijeđeno ih je više od 3.280. Prema istim podacima, od početka rata u listopadu 2023. godine broj poginulih Palestinaca dosegnuo je 73.041, dok je ranjeno više od 173.000 ljudi.