Djeca ginu i u "primirju"
Izraelci gađali šator u "sigurnoj zoni", poginuo 12-godišnji dječak. Ubijen i Palestinac na Zapadnoj obali
Izraelske snage nastavile su u srijedu napade u Pojasu Gaze i na okupiranoj Zapadnoj obali, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, uključujući jedno dijete, unatoč važećem primirju u Gazi.
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Prema informacijama zdravstvenih djelatnika iz medicinskog kompleksa Nasser u južnom dijelu Gaze, u srijedu je u izraelskom napadu dronom na područje Al-Mawasi, zapadno od grada Khan Younis, poginuo 12-godišnji dječak, dok je više osoba ozlijeđeno, javlja Al Jazeera.
Ministarstvo zdravstva u Gazi navodi da je od stupanja na snagu primirja u listopadu 2025. godine u izraelskim napadima poginulo najmanje 1.027 Palestinaca, a ozlijeđeno ih je više od 3.280. Prema istim podacima, od početka rata u listopadu 2023. godine broj poginulih Palestinaca dosegnuo je 73.041, dok je ranjeno više od 173.000 ljudi.
UN: Djeca su bila namjerno meta napada
Smrt 12-godišnjeg dječaka dogodila se dan nakon što je istražno povjerenstvo United Nations objavilo izvješće u kojem se navodi da je namjerno gađanje djece dio kontinuiranih izraelskih operacija u Gazi.
Predsjednik povjerenstva Srinivasan Muralidhar izjavio je kako dokazi pokazuju da su palestinska djeca bila namjerno ciljana i ubijana tijekom sukoba.
"Čak i nakon primirja iz listopada 2025., djeca i dalje ginu ili zadobivaju teške ozljede, uz kontinuirano nepoštivanje primirja i međunarodnih obveza zaštite djece", naveo je.
Prema izvješćima s terena, područje Al-Mawasi koje je pogođeno ranije je bilo označeno kao "sigurna zona".
Novinarka Al Jazeere Hind Khoudary iz Gaze izjavila je da je unatoč toj oznaci područje više puta bilo meta napada. "Izraelske snage pogodile su šator u kojem se nalazio 12-godišnji Ahmed. U istom napadu ozlijeđeno je najmanje sedam Palestinaca", rekla je.
Dodala je kako liječnici upozoravaju da je liječenje ranjenih sve teže zbog ograničenja u dopremi medicinske opreme i lijekova u Pojas Gaze.
Nova žrtva na okupiranoj Zapadnoj obali
Istodobno su izraelske snage u srijedu usmrtile jednog Palestinca u mjestu Al-Yamoun na sjeveru okupirane Zapadne obale.
Palestinsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je tijekom vojne racije ubijen 29-godišnji Mohammed Nazem Zayed nakon što su izraelski vojnici otvorili vatru. Vlasti navode i da izraelske snage zadržavaju njegovo tijelo.
Prema izvješćima s terena, pripadnici izraelskih specijalnih postrojbi opkolili su kuću u kojoj se Zayed nalazio prije nego što je došlo do pucnjave.
S druge strane, izraelski portal Walla objavio je da su pripadnici elitne postrojbe Duvdevan ubili Palestinca tijekom, kako su naveli, "operativne aktivnosti" u Al-Yamounu.
Od početka 2026. godine na okupiranoj Zapadnoj obali ubijen je najmanje 71 Palestinac.
Prema službenim palestinskim podacima, od početka rata u Gazi izraelske vojne operacije i nasilje doseljenika na Zapadnoj obali rezultirali su smrću 1.173 Palestinca, ranjavanjem njih 12.666, uhićenjem oko 23.000 osoba te raseljavanjem približno 33.000 ljudi.
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