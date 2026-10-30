„Ono malo prava koja su Palestinci imali postupno nestaje od 7. listopada. Posljednje sredstvo koje im je preostalo, jedino što su imali ravnopravno sa svima ostalima, bio je njihov glas. Zato su u golemom broju izašli na izbore. Ali sada se čini da se čak i to pravo potkopava i proglašava nelegitimnim”, rekla je.