Japanski autoklub
Zašto na dizelašima i benzincima u nekim uvjetima treba mijenjati ulje nakon samo 5000 km?
Ako je ulje jako prljavo ili istrošeno, potrebna ga je mijenjati brže od predviđenih intervala.
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Zamjena motornog ulja ovisi o motoru i modelu vozila, ali prosjek je svakih 15.000 km. No Japanski autoklub (JAF) sada ima nove savjete. Ako je ulje jako prljavo ili istrošeno, potrebna ga je mijenjati brže od predviđenih intervala.
Posebno za male, tzv. kei automobile, i turbo motore, upravljanje uljem je važno jer oni često tijekom radnog vijeka trpe visoke okretaje i velika opterećenja. Vrijeme zamjene motornog ulja ovisi o uvjetima korištenja. Proizvođači automobila postavljaju stroge uvjete kao smjernice. Ovo se odnosi na slučajeve velike kilometraže, vožnje na neravnim cestama, planinskim cestama, kratkim udaljenostima ili čestu vožnju pri malim brzinama, prenosi HAK Revija.
Svrha korištenja motornog ulja je podmazivanje, brtvljenje, sprečavanje hrđe, hlađenje i čišćenje. Podmazivanje je posebno potrebno na kontaktnim točkama između klipa i stijenke cilindra, koja se brzo pomiče gore-dolje unutar cilindra.
Razlog zašto su izmjene motornog ulja potrebne je taj što trenje dijelova motora razbija polimere, smanjujući podmazivanje i učinkovitost brtvljenja. Osim toga, pepeo iz goriva, metalni prah i kontaminacija vlagom mogu postupno narušiti performanse ulja. Dizelski motori imaju viši omjer kompresije i više pepela od goriva, što unutarnje okruženje čini zahtjevnijim nego kod benzinskih motora, a zbog sadržaja sumpora u gorivu, ulje se lakše prlja.
Redovito provjeravajte kontaminaciju i količinu ulja, po potrebi ga dopunjavajte i razmislite o pregledu unutrašnjosti motora ako je potrošnja visoka. Također, treba paziti i uljni filter. Filteri koji uklanjaju nečistoće iz motornog ulja ne mogu ukloniti nečistoće iz ulja tijekom duljeg razdoblja, što ne samo da ubrzava degradaciju performansi ulja, nego uzrokuje začepljenje samog filtra. Osnovno pravilo za ovu zamjenu je jednom na svake dvije zamjene ulja.
JAF u zahtjevnim uvjetima korištenja, čestoj vožnji po lošim cestama, čestoj vožnji na velikim udaljenostima, čestoj vožnji planinskim cestama s usponima i nizbrdicama…, predlaže mnogo češće intervale, pa čak i mijenjanje ulja nakon samo tri mjeseca.
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