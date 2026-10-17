Zašto na dizelašima i benzincima u nekim uvjetima treba mijenjati ulje nakon samo 5000 km?

Redovito provjeravajte kontaminaciju i količinu ulja, po potrebi ga dopunjavajte i razmislite o pregledu unutrašnjosti motora ako je potrošnja visoka. Također, treba paziti i uljni filter. Filteri koji uklanjaju nečistoće iz motornog ulja ne mogu ukloniti nečistoće iz ulja tijekom duljeg razdoblja, što ne samo da ubrzava degradaciju performansi ulja, nego uzrokuje začepljenje samog filtra. Osnovno pravilo za ovu zamjenu je jednom na svake dvije zamjene ulja.