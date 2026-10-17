Ovo je nova šefica foruma žena SDP-a

„Uistinu me čini sretnom, zadovoljnom i vrlo ponosnom današnji izbor za predsjednicu. Istodobno me čini i vrlo odgovornom jer želim nastaviti raditi sve ono što su generacije žena prije nas u SDP-u stvarale i za što su se borile. To su prije svega ekonomska neovisnost žena jer je jedino ekonomski neovisna žena sigurna i samostalna žena. Nastavljamo borbu protiv nasilja nad ženama, koja nikako ne smije biti samo deklarativna, već mora biti vrlo konkretna. I, u konačnici, nastavljamo borbu za sekularnost i pravo žene na izbor. Mislim da je SDP u tome uvijek bio vrlo jasan“, poručila je Mirela Katalenac, nova predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske.