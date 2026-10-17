Mirela Katalenac
Ovo je nova šefica foruma žena SDP-a
U subotu je u Zagrebu održana XXI. Izborna konvencija Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske, na kojoj su delegatkinje izabrale novo vodstvo organizacije
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Za novu predsjednicu izabrana je Mirela Katalenac, dok su za potpredsjednice izabrane Sonja Kovač i Ružica Jakšić.
Konvenciji su, među ostalima, nazočili predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Foruma seniora SDP-a Ivo Jelušić, predsjednik Foruma mladih SDP-a Lovro Lukavečki te prva predsjednica Foruma žena SDP-a Željka Antunović.
Novoizabrana predsjednica Mirela Katalenac zahvalila je članicama na izboru te istaknula kako želi okupljati, osnaživati i vratiti Forumu žena još snažniju ulogu u stranci i društvu.
„Uistinu me čini sretnom, zadovoljnom i vrlo ponosnom današnji izbor za predsjednicu. Istodobno me čini i vrlo odgovornom jer želim nastaviti raditi sve ono što su generacije žena prije nas u SDP-u stvarale i za što su se borile. To su prije svega ekonomska neovisnost žena jer je jedino ekonomski neovisna žena sigurna i samostalna žena. Nastavljamo borbu protiv nasilja nad ženama, koja nikako ne smije biti samo deklarativna, već mora biti vrlo konkretna. I, u konačnici, nastavljamo borbu za sekularnost i pravo žene na izbor. Mislim da je SDP u tome uvijek bio vrlo jasan“, poručila je Mirela Katalenac, nova predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske.
U svom mandatu Katalenac najavljuje snažnije povezivanje lokalnih organizacija i veći angažman na terenu. Posebno je istaknula važnost borbe protiv rodnog jaza u plaćama i mirovinama te potrebu da sustav reagira prije nego što dođe do tragedije. Cilj novog vodstva bit će izgraditi Forum žena koji pruža podršku svakoj članici, otvara prostor novim generacijama žena i aktivno sudjeluje u oblikovanju politika koje doprinose ravnopravnijem društvu.
Mirela Katalenac je diplomirana ekonomistica i savjetnica za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije. Članica je SDP-a od 2000. godine. Svoje političko sazrijevanje započela je u Forumu mladih. Prošla je sve stranačke razine - od mjesnog odbora do vijećnice SDP-a u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije u tri mandata. Članica je Predsjedništva SDP-a Zagrebačke županije i Glavnog odbora SDP-a Hrvatske.
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