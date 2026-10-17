Oglas

Mirela Katalenac

Ovo je nova šefica foruma žena SDP-a

author
N1 Info
|
17. lis. 2026. 19:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_230521_32994229
Tomislav Miletic/PIXSELL

U subotu je u Zagrebu održana XXI. Izborna konvencija Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske, na kojoj su delegatkinje izabrale novo vodstvo organizacije

Oglas

Za novu predsjednicu izabrana je Mirela Katalenac, dok su za potpredsjednice izabrane Sonja Kovač i Ružica Jakšić.

Konvenciji su, među ostalima, nazočili predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Foruma seniora SDP-a Ivo Jelušić, predsjednik Foruma mladih SDP-a Lovro Lukavečki te prva predsjednica Foruma žena SDP-a Željka Antunović.

Novoizabrana predsjednica Mirela Katalenac zahvalila je članicama na izboru te istaknula kako želi okupljati, osnaživati i vratiti Forumu žena još snažniju ulogu u stranci i društvu.

„Uistinu me čini sretnom, zadovoljnom i vrlo ponosnom današnji izbor za predsjednicu. Istodobno me čini i vrlo odgovornom jer želim nastaviti raditi sve ono što su generacije žena prije nas u SDP-u stvarale i za što su se borile. To su prije svega ekonomska neovisnost žena jer je jedino ekonomski neovisna žena sigurna i samostalna žena. Nastavljamo borbu protiv nasilja nad ženama, koja nikako ne smije biti samo deklarativna, već mora biti vrlo konkretna. I, u konačnici, nastavljamo borbu za sekularnost i pravo žene na izbor. Mislim da je SDP u tome uvijek bio vrlo jasan“, poručila je Mirela Katalenac, nova predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske.

U svom mandatu Katalenac najavljuje snažnije povezivanje lokalnih organizacija i veći angažman na terenu. Posebno je istaknula važnost borbe protiv rodnog jaza u plaćama i mirovinama te potrebu da sustav reagira prije nego što dođe do tragedije. Cilj novog vodstva bit će izgraditi Forum žena koji pruža podršku svakoj članici, otvara prostor novim generacijama žena i aktivno sudjeluje u oblikovanju politika koje doprinose ravnopravnijem društvu.

Mirela Katalenac je diplomirana ekonomistica i savjetnica za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije. Članica je SDP-a od 2000. godine. Svoje političko sazrijevanje započela je u Forumu mladih. Prošla je sve stranačke razine - od mjesnog odbora do vijećnice SDP-a u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije u tri mandata. Članica je Predsjedništva SDP-a Zagrebačke županije i Glavnog odbora SDP-a Hrvatske.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
mirela katalenac sdp

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ