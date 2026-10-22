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n1 studio uživo

Vodeći epidemiolog za N1: Mislim da treba odustati od univerzalnog cijepljenja protiv tuberkuloze

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N1 Info
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22. lis. 2026. 15:06
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Zbog četiri prijave sumnji na ozbiljne nuspojave kod djece cijepljene protiv tuberkuloze BCG cjepivom te nakon posljedične privremene obustave tog cijepljenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) privremeno je zaustavio cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom.

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