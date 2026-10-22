Impresivna
FOTO / Pogledajte moćnu španjolsku fregatu u Splitu: Hrvatskoj ponudili dvije korvete
Španjolska fregata Cristóbal Colón s borbenim sustavom AEGIS za protuzračnu obranu predstavljena je u četvrtak u splitskoj vojnoj luci Lori, a tvrtka koja ju je izgradila, španjolska Navantia, Hrvatskoj je ponudila dvije višenamjenske korvete za potrebe Hrvatske ratne mornarice.
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Impresivna fregata koja nosi ime Kristofora Kolumba duga je 146,7 metara, ima istisninu od 6391 tone i oko 200 članova posade, prema podacima španjolske ratne mornarice. Njezina je glavna zadaća protuzračna obrana, ali može sudjelovati i u drugim pomorskim operacijama.
„Na brodu imamo jedan od najboljih sustava protuzračne obrane na svijetu, borbeni sustav AEGIS”, rekao je zapovjednik fregate Gabriel Pita de Veiga. Objasnio je da njezin radar SPY omogućuje otkrivanje i praćenje prijetnji i djelovanje protiv njih. Isti sustav se koristi i na američkim razaračima.
Fregata je ranije sudjelovala u više NATO-ovih pomorskih operacija, a u listopadu se ponovno uključila u Stalnu pomorsku skupinu NATO-a 2 (SNMG-2), koja djeluje na Sredozemlju i u istočnom Atlantiku.
Španjolske korvete
Hrvatska planira nabavu dvije višenamjenske korvete za potrebe Hrvatske ratne mornarice (HRM), što predstavlja najskuplji projekt modernizacije u povijesti njezine flote.
Ministarstvo obrane (MORH) provodi evaluaciju ponuda iz nekoliko država, a Španjolska je među istaknutijim ponuditeljima.
Predstavnik španjolskog brodograditelja Navantije Afonso Valea González rekao je da su korvete koju nude Hrvatskoj temeljene na provjerenom dizajnu plovila koje je tvrtka isporučila Saudijskoj Arabiji.
„Riječ je o višenamjenskoj korveti koja ima sposobnosti protuzračne, protupodmorničke i protupovršinske borbe. Temelji se na provjerenom dizajnu, što omogućuje uštedu troškova”, rekao je González.
Ponuda se odnosi na dvije korvete duge 103 metra. Navantia je Saudijskoj Arabiji već isporučila pet takvih plovila, a radi na drugoj seriji od još tri korvete.
„Zahtjev za informacijama primili smo prije najmanje godinu i pol dana. Odgovorili smo na njega i čekamo konačnu odluku, koja ovisi o političkom procesu”, rekao je González, dodajući da cijenu ponude ne može otkriti.
U usporedivom programu za Saudijsku Arabiju plovila su isporučivana 37 mjeseci nakon početka gradnje, a preostale jedinice u razmacima od četiri mjeseca, naveo je.
Istaknuo je da je Navantia spremna uključiti hrvatske tvrtke u projekt kroz projektiranje, gradnju i održavanje plovila te prijenos znanja i tehnologije. Tvrtka je potpisala memorandume o razumijevanju s hrvatskim tvrtkama AITAC i Iskra Brodogradilište radi razmatranja mogućnosti suradnje na programu korveta.
„Potpuno smo otvoreni i fleksibilni jer imamo iskustva u prijenosu tehnologije”, rekao je González.
Dodao je da španjolska ratna mornarica podupire program i spremna je osigurati obuku posade tijekom izgradnje plovila.
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